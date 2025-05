Štyroch bývalých manažérov VW v pondelok odsúdili za aféru Dieselgate

Braunschweig 26. mája (TASR) - Štyroch bývalých manažérov nemeckého automobilového gigantu Volkswagen (VW) v pondelok odsúdili za podvod v súvislosti s emisným škandálom dieselových motorov. Verdikty padli takmer desať rokov po tom, čo americké úrady objavili nelegálny softvér v miliónoch áut značky VW. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Regionálny súd v Braunschweigu odsúdil dvoch obžalovaných na niekoľko rokov väzenia, ďalší dvaja dostali podmienečné tresty.



Prípad sa datuje do septembra 2015, keď americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) odhalila, že Volkswagen do svojich naftových áut nainštaloval softvér na podvádzanie pri emisných testoch. Autá tak spĺňali limity oxidov dusíka počas testovacích podmienok, ale nie pri skutočnej jazde na ceste.



Škandál, vo svete známy ako Dieselgate, uvrhol automobilku so sídlom vo Wolfsburgu do hlbokej krízy. Viedol k nespočetným súdnym sporom a nákladom, ktoré spoločnosť odhadla na viac ako 30 miliárd eur.



Štyria obžalovaní boli súdení od septembra 2021 a dostali rôzne tresty. Vysoký manažér vo vývoji dieselových motorov bol odsúdený na 4,5 roka väzenia, dlhoročný šéf technológie pohonných jednotiek spoločnosti na dva roky a sedem mesiacov.



Šéf vývoja základnej značky VW, najvyššie postavený manažér zo štvorice, dostal podmienečný trest na rok a tri mesiace a šéf oddelenia kontroly emisií dostal podmienečný trest na rok a 10 mesiacov. Ďalšie verdikty budú nasledovať.



Verdikt o vine predstavuje historický míľnik v snahe úradov postaviť páchateľov Dieselgate pred súd. Rozsudok však nie je konečný, keďže obžalovaní sa môžu odvolať.



Súd v Braunschweigu podľa jeho hovorcu vedie tiež ďalšie stíhania proti celkovo 31 obžalovaným. Do procesu v Braunschweigu mal byť pôvodne zaradený aj bývalý šéf Volkswagenu Martin Winterkorn. Jeho prípad však zo zdravotných dôvodov oddelili.



Winterkorn na začiatku vlastného procesu v septembri 2024 obvinenia poprel a odmietol akúkoľvek zodpovednosť za škandál. Jeho súdny proces bol opäť odložený po tom, čo mal nehodu, ktorá si vyžiadala lekárske ošetrenie.



Winterkorn, kedysi najlepšie platený manažér v Nemecku, po škandále odstúpil, ale poprel akúkoľvek osobnú vinu na schéme. Prokurátori však na súde argumentujú, že Winterkorn vedel podrobnosti o nelegálnom softvéri najneskôr v máji 2014, teda skôr, ako bývalý šéf koncernu priznal.