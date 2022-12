ŠÚ: Celkové výdavky v cestovnom ruchu poklesli v 2020 cez dve tretiny

Bratislava 10. decembra (TASR) – Počas prvého roka pandémie, v roku 2020, minuli účastníci cestovného ruchu, teda Slováci aj cudzinci na pobytoch v SR, ako aj občania Slovenska na cestách v zahraničí 2,1 miliardy eur. Ide o menej ako tretinu výdavkov v porovnaní s rokom 2019, keď účastníci cestovného ruchu minuli takmer 6,8 miliardy eur. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, ktorý zverejnil Satelitný účet cestovného ruchu 2020. Ten sumarizuje prínos sektora v ekonomike SR.



Najnižší medziročný pokles výdavkov, a to na úrovni 60 %, mal podľa ŠÚ SR domáci cestovný ruch. Spomedzi troch zložiek vnútornej spotreby cestovného ruchu tvorili najväčšiu časť výdavky domáceho cestovného ruchu, a to 1,2 miliardy eur. Ide o výdavky domácich návštevníkov, ktorí cestovali po Slovensku.



Vzhľadom na pandemické opatrenia a obmedzenie cestovania do aj zo zahraničia poklesli najmä výdavky občanov SR na cestách do zahraničia, a to až o 84 % na 344 miliónov eur. Súčasne cudzinci, ktorí prišli na Slovensko, minuli 579.000 eur, teda o 65 % menej ako v roku 2019.



Najvyššia časť výdavkov návštevníkov na území SR, domácich aj zahraničných, smerovala do platieb za ubytovacie a stravovacie služby. Klesali aj priemerné výdavky na jednu cestu, a to viac pri cestách s prenocovaním ako pri jednodňových cestách v rámci domáceho, príjazdového a výjazdového cestovného ruchu.



Celkový počet dovolenkových a služobných ciest v rámci domáceho, príjazdového a výjazdového cestovného ruchu zároveň dosiahol podľa ŠÚ SR hodnotu takmer 30 miliónov ciest a medziročne poklesol o 58,1 %. Na území Slovenska uskutočnili domáci návštevníci aj cudzinci spolu 27,8 milióna ciest, z ktorých takmer tri štvrtiny boli jednodňové.



Viac ako dve tretiny ciest v SR pritom zrealizovali domáci účastníci cestovného ruchu, pričom 75 % z nich bolo jednodňových a zvyšok tvorili dlhšie pobyty s ubytovaním. Slovenskí návštevníci celkovo na území SR strávili 18,6 milióna nocí v prenajatom aj neprenajatom ubytovaní.



Takmer 23 % ciest v SR bolo uskutočnených zahraničnými návštevníkmi, čo predstavuje 6,3 milióna ciest na Slovensku. V porovnaní s rokom 2019 ide o pokles zahraničnej návštevnosti o 10 miliónov ciest. Aj v cestovaní cudzincov dominovali jednodňové návštevy. Pobyty spojené s ubytovaním využilo 4,1 milióna cudzincov, ktorí strávili na Slovensku 6,7 milióna nocí.



V rámci výjazdového cestovného ruchu podľa ŠÚ SR zrealizovali Slováci spolu 2 milióny ciest do zahraničia. Ide o pätinu návštevnosti v porovnaní s rokom 2019. Dominovali viacdňové cesty s prenocovaním, ktoré tvorili až 59,2 % z počtu ciest do zahraničia. Každá tretia cesta bola jednodňová.