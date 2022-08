Sú krásne a pritom vzdelávajú

Bratislava 26. augusta (OTS) - Detská izba by mala byť útulná, príjemná a zariadenie by malo zodpovedať veku dieťaťa. Okrem nábytku, kobercov či závesov, je možné miestnosť pre deti vyzdobiť aj plagátmi alebo veselými farebnými tapetami. Takéto doplnky sú ideálne pre vaše ratolesti v každom veku nielen ako dekorácia, ale môžu ich aj niečo naučiť.Ako je to možné? Čítajte ďalej a dozviete sa viac.Dekorácie a doplnky do detskej izby nemusia plniť iba estetickú funkciu. Plagát abeceda patrí medzi tie doplnky, ktoré sú aj praktické a využijete ich tiež ako didaktickú pomôcku. Keďže sa dajú vybrať typografické plagáty najrôznejších prevedení, vrátane farebných detských písmen, určite nájdete taký, ktorý do izby krásne zapadne. Ďalšie príklady nájdete na https://myloview.cz/plakaty/podle-kategorie/typograficke/abeceda/ Niektoré plagáty sú teda dobré nielen na trénovanie abecedy, ale aj farieb. Tie sa dokonale hodia do detskej izby škôlkara aj školáka, hravou formou môžete trénovať abecedu a zároveň bude mať možnosť opakovať si písmenká aj sám, kedykoľvek bude mať na to náladu. Motivovať dieťa naučiť sa niečo nové, aj keď to vôbec nie je jednoduché, sa teda dá aj prirodzenejšou a zábavnejšou cestou.V podstate akýkoľvek, ktorý sa vám alebo vašim deťom zapáči. Plagát do detskej izby pre najmenšie deti bude naozaj iba dekoráciou, častou voľbou sú roztomilé zvieratká v nie príliš výrazných farbách. Tieto a ďalšie dekorácie nájdete na stránke https://myloview.cz/ . Keď deti trochu podrastú, dekorácie aj zariadenie izby sa zvykne meniť a to aj z ohľadom na ich záujmy.Nie je problém nájsť krásny plagát, ktorý urobí radosť budúcej prima baleríne alebo malému milovníkovi dinosaurov. Po nástupe do škôlky alebo do školy môže staviť na už spomínané plagáty s abecedou, s mapou sveta či s najznámejšími pamiatkami svetových metropol. Plagát do detskej izby je aj v tomto prípade dekoráciou a zároveň pomôckou na vzdelávanie.Plagáty na stenu sa hodia rovnako do dievčenskej aj chlapčenskej izby. Pre deti s dobrodružnou povahou bude ideálny plagát na stenu s drakom a odvážnym princom, hasičským autom či pirátskym motívom. Ak máte doma ešte len bábätko, izbičku môžete spestriť milými obrázkami v jemných farbách napríklad so spiacim medvedíkom, sloníkmi alebo inými zvieracími motívmi.Menšie aj väčšie dievčatká si obľúbia plagáty s jednorožcami, vílami či priateľskými lesnými zvieratkami. Určite sa ale netreba držať stereotypov a dievčatám vyzdobiť izbu ružovými princeznami a chlapcom modrými autíčkami. Dekorácie vyberajte najmä podľa toho, aké záľuby majú deti a zamerajte sa na obrázky a plagáty s motívmi prírody, športu, hudby, alebo na typografické plagáty.Detská izba by mala byť miestom, kde nájde dieťa pokoj a bezpečie. Základom je samozrejme kvalitný nábytok, šetriť by sa nemalo hlavne na posteli. Určite investujte do kvalitného roštu aj matracu. Aj keď detský nábytok môže byť farebný, treba byť opatrný. S farbami to netreba preháňať, aby v kombinácii s doplnkami nevznikol chaos a farby neboli rušivé.Ak chcete izbu doplniť aj dekoráciami, plagátmi alebo použiť detské tapety, nábytok by mal byť skôr jednoduchý a v neutrálnych farbách. Vhodná je biela, béžová, prírodné drevo alebo jemné pastelové farby. Decentný a nadčasový nábytok bude vyhovovať niekoľko rokov. Izbu môžete oživiť pestrejšími doplnkami, ktoré sa dajú ľahko vymeniť, keď už sa vkus a potreby detí zmenia.Plagát do detskej izby, rovnako ako obrazy krásne vyniknú na bielej stene. Ak chcete niečo výraznejšie, detská fototapeta bude správna voľba. Motívov je množstvo a nalepiť ju zvládnete aj samy. Kvalitné vinylové tapety sú trvácne a navyše si môžete objednať aj umývateľnú, ktorá je odolná vlhkosti i poškriabaniu. Do detskej izby je teda ako stvorená.