ŠÚ: Návštevnosť ubytovacích zariadení v júli medziročne stúpla o 4,1 %

Bratislava 12. septembra (TASR) - Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo v júli tohto roka 609.000 hostí. Medziročne dosiahla návštevnosť počas prvého prázdninového mesiaca rast o 4,1 %, ale v porovnaní s predcovidovým obdobím - júl 2019, stále chýbalo v ubytovacích zariadeniach 100.000 hostí, teda šestina celkovej návštevnosti. Aktuálne hodnoty boli približne na úrovni júla 2018. Hostia strávili v zariadeniach cestovného ruchu vyše 1,8 milióna nocí, priemerná doba pobytu v júli boli tri noci. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Aj keď domáci návštevníci tvorili na celkovej návštevnosti v júli dvojtretinový podiel a v hoteloch a penziónoch ich bolo ubytovaných 391.000, v medziročnom porovnaní išlo o 20-percentný pokles. Minulý rok bol ale rekordným v domácej návštevnosti. Pre opatrnosť v cestovaní a tiež prísne opatrenia proti pandémii COVID-19 v jednotlivých krajinách trávili Slováci dovolenku hlavne v tuzemsku.



Najväčší pokles domácich hostí, a to až na úrovni 28 %, zaznamenal Žilinský a Prešovský kraj. Ich počet medziročne rástol iba v Bratislavskom kraji. V porovnaní s júlom 2019 mali viac domácej klientely iba v Trnavskom a Žilinskom kraji. Najviac Slovákov dovolenkovalo v júli aj napriek výraznému medziročnému poklesu v Žilinskom (97.000) a Prešovskom kraji (74.000).



Pomalý návrat zahraničnej klientely do slovenských hotelov a penziónov počas letnej sezóny pokračoval aj v júli tohto roka. Ubytovacie služby využilo v júli 218.000 zahraničných návštevníkov, ide o najvyšší počet od začiatku pandémie COVID-19. Zahraničná návštevnosť medziročne vzrástla dvojnásobne a do hodnôt spred pandémie chýbala už len štvrtina. Najviac, 81.000, cudzincov navštívilo opäť Bratislavský kraj. Nasledoval Žilinský kraj s 42.000 a Prešovský kraj s 35.000 zahraničnými návštevníkmi. Najmenej cudzincov navštívilo Trenčiansky kraj.



V súhrne za mesiace január až júl 2022 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 2,5 milióna návštevníkov. V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou - v júli 2019, chýbala necelá tretina návštevníkov. Služby ubytovania využilo počas prvých siedmich mesiacov 807.000 cudzincov, v roku 2019 ich bolo o 40 % viac, teda 1,4 milióna. Pri domácich návštevníkoch poklesla návštevnosť v porovnaní s rokom 2019 už len o pätinu, od začiatku roka využilo služby ubytovania 1,7 milióna domácich hostí. Hostia spolu strávili v ubytovacích zariadeniach takmer sedem miliónov nocí, v roku 2019 to bolo 10 miliónov nocí.