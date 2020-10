Augustová návštevnosť hotelov a penziónov bola medziročne nižšia

Bratislava 22. októbra (TASR) – Návštevnosť ubytovacích zariadení na Slovensku bola v auguste o 20 % vyššia ako v júli. Napriek tomu oproti minulému augustu bolo návštevníkov o 13,6 % menej. Aj v auguste výrazne podržali cestovný ruch hlavne domáci návštevníci, zo zahraničia prišla iba polovica minuloročného počtu. Vyplýva to z najnovších údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



V hoteloch, penziónoch a v ďalších ubytovacích zariadeniach SR sa v auguste 2020 ubytovalo viac ako 684.000 návštevníkov, čo bolo o 13,6 % menej ako v auguste 2019. Medziročný pokles bol podľa ŠÚ SR dôsledkom pretrvávajúcej nižšej návštevnosti zahraničných hostí, ale vyššieho počtu domácich hostí, čo sa prejavilo najmä vo vybraných regiónoch. Dĺžka pobytov sa medziročne nezmenila, v priemere to bolo 3,1 noci.



Počet domácich návštevníkov na úrovni SR prevýšil minuloročné rekordné čísla v úspešnej letnej sezóne 2019. Až v piatich krajoch bol počet domácich hostí nad úrovňou minuloročných rekordov a v troch krajoch bol tento rast dokonca o viac ako 20 %, čo spôsobilo, že aj celková návštevnosť bola mierne nad úrovňou minulého roka. Zahraničná klientela chýbala naďalej najmä v hoteloch v mestách. Hostia strávili v zariadeniach celkovo viac ako 2 milióny nocí, medziročne sa ich počet znížil o 15,6 %.



Návštevnosť na celom Slovensku tvorili aj v auguste najmä domáci turisti. Ich počet oproti rekordnému vlaňajšku sa zvýšil o 10,5 % na viac ako 515.000, predstavovali tak 75,3 % z celkového počtu ubytovaných. Štatistici ďalej konštatujú, že v piatich z ôsmich krajov bol dokonca počet hostí vyšší ako v auguste 2019, a to v Banskobystrickom, Prešovskom, Žilinskom, Košickom a v Trnavskom kraji.



Naďalej však pretrvávala nižšia návštevnosť cudzincov, ktorých slovenské ubytovacie zariadenia evidovali len 169.000. V rovnakom období minulého roka ich bolo približne dvojnásobok, čo najviac poznamenalo najmä hotely v mestách.



Negatívny dosah bol podľa ŠÚ SR najviac viditeľný v Bratislavskom kraji, v ktorom bola celková návštevnosť medziročne nižšia o 55,9 %, počet zahraničných hostí tu však klesol o viac ako dve tretiny. Samotné mesto Bratislava bolo na tom ešte horšie v poklese návštevnosti cudzincov (o viac ako 70 %), keďže výsledky celého kraja zlepšila návštevnosť okresov ako Senec či Pezinok.



Košice v auguste tiež trpeli poklesom zahraničnej návštevnosti (o 65,1 %), ale na rozdiel od hlavného mesta to kompenzoval rast počtu domácich hostí o 21,4 %, čím bola celková návštevnosť Košíc v medziročnom porovnaní nižšia len o 22,3 %.



V súhrne po zohľadnení návštevnosti domácich aj zahraničných hostí sa počet návštevníkov medziročne najviac zvýšil v Žilinskom kraji (o 3,6 %), a to najmä vďaka regiónu Liptov a Orava. V ďalších dvoch krajoch, Banskobystrickom a Trnavskom, štatistici tiež zaznamenali mierny nárast návštevnosti oproti minulému roku. Najnavštevovanejšie oblasti Slovenska, Žilinský a Prešovský kraj, evidovali spolu viac ako 320.000 návštevníkov. V Prešovskom kraji, ktorý má na svojom území mnohé známe turistické lákadlá, napriek tomu klesol celkový počet návštevníkov o 1,1 %.



V týchto dvoch regiónoch bol zároveň najväčší počet ubytovacích zariadení a lôžok v nich. Kapacity izieb tu v auguste boli využité na viac ako 50 %, kým napríklad v Bratislavskom kraji na 28,5 % a Košickom na 31,9 %.



Rozsiahle obmedzenia cestovania najmä na medzinárodnej úrovni zásadne ovplyvnili aj súhrn návštevnosti za prvých osem mesiacov tohto roka. ŠÚ SR uvádza, že v zariadeniach cestovného ruchu sa v tomto období ubytovalo takmer 2,6 milióna návštevníkov, čo predstavovalo medziročný pokles o 41 %. Z toho bolo 71,5 % domácich návštevníkov a 28,5 % cudzincov. Medziročne sa počet domácich návštevníkov znížil o viac ako 30 % a počet cudzincov takmer o 60 %.



Podľa posledných údajov k augustu 2020 zároveň slúžilo cestovnému ruchu celkovo 4361 ubytovacích zariadení. Počet izieb v porovnaní s augustom 2019 klesol o 3,3 % a počet lôžok o 3,2 %.