ŠÚ SR: Benzíny aj nafta v závere roka opäť zlacneli
Ceny najpredávanejších pohonných látok počas 52. týždňa klesali už piaty týždeň za sebou.
Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Spotrebiteľské ceny benzínov a motorovej nafty sa počas vianočného týždňa znížili, dynamika poklesu sa však oproti predchádzajúcim týždňom spomalila. Pohonné látky sa oproti minuloročným Vianociam predávali v priemere o 4,3 % lacnejšie. V stredu o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ceny najpredávanejších pohonných látok počas 52. týždňa klesali už piaty týždeň za sebou. Za liter 95-oktánového benzínu motoristi platili v priemere 1,449 eura, medzitýždňovo menej o 0,5 centa. Prémiové benzíny ostali na priemernej cene 1,649 eura za liter. Bežná nafta stála 1,400 eura za liter, čo bol medzitýždňový pokles o 0,8 centa. Prémiová nafta sa predávala za 1,594 eura za liter, oproti predchádzajúcemu týždňu sa jej cena znížila o 0,7 centa.
Aktuálne sa pohonné látky predávali za nižšie ceny ako vlani, keď 95-oktánový benzín bol lacnejší o 4,9 %, prémiové benzíny o 4,1 %, nafta o 5 % a prémiová nafta o 3,2 %.
Ceny plynov sa medzitýždňovo menili iba nepatrne. Stlačený zemný plyn (CNG) zdražel o 0,3 centa na 1,748 eura za kilogram, cena skvapalneného ropného plynu (LPG) sa zvýšila o 0,2 centa na 0,679 eura za liter a cena skvapalneného zemného plynu (LNG) poklesla o 0,1 centa na 1,592 eura za kilogram.
Alternatívny ekologický plyn bioLNG ostal na stabilnej hodnote z predchádzajúceho obdobia, kilogram stál 1,783 eura. Vodík stál nezmenených 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za dlhodobo konštantné ceny, a to pri stredne rýchlom nabíjaní (AC - do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kWh, pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a súčasne pri ultra rýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena CNG vyššia o 12,7 %. Lacnejšie ako počas minuloročných Vianoc sa predával LPG o 9,2 %, LNG o 5,2 % a nefosílny plyn bioLNG o 23,8 %.
