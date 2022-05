Štatistický úrad SR: Benzíny v 20. týždni zdraželi, cena nafty klesla

Bratislava 27. mája (TASR) - Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 20. týždni tohto roka v porovnaní s cenami v predchádzajúcom týždni ovplyvnili vyššie ceny natural 95-oktánového benzínu, natural 98-oktánového benzínu, skvapalneného ropného plynu (LPG) a stlačeného zemného plynu (CNG). Klesli ceny motorovej nafty a skvapalneného zemného plynu (LNG). Vyplýva to z aktuálnych údajov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



V 20. týždni tohto roka v porovnaní s 19. týždňom sa zvýšili ceny natural 95-oktánového benzínu o 0,023 eura, teda o 1,29 %, ceny natural 98-oktánového benzínu o 0,026 eura, to znamená o 1,32 %, LPG o 0,006 eura, teda o 0,69 %, a CNG o 0,095 eura, čo predstavuje 5,48 %. Znížili sa však ceny motorovej nafty o 0,015 eura, to znamená o 0,83 %, a LNG o 0,438 eura, teda o 12,81 %.