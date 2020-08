Celková úroda plodín bude vyššia ako vlani, predpokladajú štatistici

Bratislava 27. augusta (TASR) – V roku 2020 bude na Slovensku medziročne vyššia celková úroda všetkých plodín okrem zemiakov. Vyplýva to z druhého tohtoročného odhadu úrody vybraných poľnohospodárskych plodín na rok 2020, ktorý vypracoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR k 15. augustu. "Výnosy z hektára nad päťročným priemerom sa očakávajú pri obilninách, slnečnici, kukurici, zemiakoch aj cukrovej repe," dodal úrad.



Slovensko by malo tento rok podľa odhadu vyprodukovať takmer tri milióny ton hustosiatych obilnín, čo bude o deväť percent, respektíve o 239.000 ton viac ako vlaňajšia produkcia. "Odhad úrody hustosiatych obilnín je aktuálne o osem percent vyšší, ako bol počas prvého odhadu v júni tohto roka (pred žatvou)," spresnil úrad.



Ako dodali štatistici, absolútnu väčšinu (93 %) obilnín tvoria pšenica a jačmeň. "Úroda pšenice by mala v roku 2020 dosiahnuť 2,1 milióna ton, čo je o 8,3 % viac ako v roku 2019," dodal úrad s tým, že síce medziročne poklesla osiata výmera o 4,2 %, ale vďaka vyšším očakávaným výnosom z hektára na úrovni 5,37 tony by mala byť vyššia aj celková úroda. Očakávanú úrodu jačmeňa štatistici vyčíslili na 666.000 ton, čo by znamenalo medziročný nárast o 11 %.



Poľnohospodári tiež očakávajú vyššiu celkovú úrodu druhej najpestovanejšej slovenskej plodiny – kukurice na zrno. "Jej celková produkcia by mala dosiahnuť takmer 1,5 milióna ton, teda o 3,2 % viac ako v roku 2019 (nárast o 46.600 ton)," vyčíslili štatistici. Kukuricu na zrno zasiali poľnohospodári tento rok v porovnaní s vlaňajškom na nižšej výmere o 0,9 %. "Očakáva sa však, že priemerná hektárová úroda kukurice na zrno dosiahne až 7,59 tony z hektára. To je v porovnaní s minulým rokom vyšší výnos o 3,5 %," dodal úrad. Tieto hodnoty sú podľa predpokladov výrazne nad priemerom predošlých piatich rokov.



Vyššiu produkciu by mali vykázať aj olejniny. "V porovnaní s minulým rokom očakávame vyššiu úrodu u všetkých druhov olejnín, a to repky olejky o 5,3 %, slnečnice o 17,5 %, ako aj sóje o 13,8 %," vyčíslil ŠÚSR.



Podľa odhadov však poklesne úroda zemiakov medziročne o 9,2 % na objem produkcie 147.300 ton, čo je podľa úradu výsledkom poklesu osiatej plochy na území SR. "Celkovo sa zemiaky v aktuálnej sezóne pestujú na 6400 hektároch, čo je o 22 % nižšia výmera ako vlani. Hektárové výnosy by mali byť však vyššie ako v roku 2019, a to 23,18 tony," spresnili štatistici. Nižšia bola aj výmera zasiatia cukrovej repy technickej, a to o 2,8 %. Podľa odhadov by však mala byť medziročná úroda cukrovej repy o 4,2 % vyššia, pretože sa zvýši hektárový výnos.