Ceny priemyselných výrobcov boli v septembri 2025 medziročne rovnaké

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Spomedzi 16 sledovaných odvetví priemyslu nárast cien medziročne zaznamenalo 12.

Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v septembri 2025 na rovnakej úrovni ako pred rokom. V súhrne za deväť mesiacov roka 2025 boli tuzemské výrobné ceny v priemysle vyššie o 0,5 %, avšak v medzimesačnom porovnaní klesli o 0,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Spomedzi 16 sledovaných odvetví priemyslu nárast cien medziročne zaznamenalo 12. V podielovo významných odvetviach vzrástli ceny najmä vo výrobe dopravných prostriedkov o 5 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabaku o 3,9 %. Naopak, medziročne nižšie ceny zaznamenali štyri odvetvia, medzi nimi aj podielovo významná energetika o 3,4 %.

Ceny priemyselných výrobcov za export medziročne vzrástli o 1,7 %, medzimesačne klesli o 0,3 %. V súhrne za deväť mesiacov roka 2025 boli ceny priemyselných výrobcov pre export vyššie ako pred rokom o 1,1 %.
