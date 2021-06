Štatistici: Cestovky majú za sebou najzložitejší rok existencie

Bratislava 3. júna (TASR) - Slovenské cestovné kancelárie či agentúry zažili v roku 2020 rekordné poklesy a prepady, pandémia im zobrala 88 % klientov a 87 % tržieb. Do zahraničia vycestovalo organizovane cez slovenské cestovné kancelárie len 51.000 osôb, v roku 2019 to bolo ešte 692.000 klientov. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Obmedzenie cestovania a protiepidemiologické opatrenia prijaté v SR aj v ostatných krajinách proti šíreniu ochorenia COVID-19 počas dvoch vĺn pandémie zapríčinili prudký pokles počtu osôb, ktoré v roku 2020 využili služby slovenských cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Kým v roku 2019 organizovane cestovalo 1,1 milióna osôb, v minulom roku to bolo už len takmer 128.000 osôb, čo predstavuje 88-percentný medziročný prepad.



Slováci vlani cestovali prevažne do európskych destinácií, a potom do exotickejších krajín. Mimoriadny rok však zmenil rebríček destinácií, kam smerovali obyvatelia SR pri cestách organizovaných kanceláriou či agentúrou. Najviac osôb vycestovalo organizovane minulý rok do Chorvátska (11.500), nasledovalo Grécko, Rakúsko a Taliansko, pričom počet návštevníkov dosiahol len zlomok počtov z roku 2019. Medziročné poklesy pri týchto krajinách boli nad úrovňou 85 %.



Súčasne v rámci aktívneho CR cestovné kancelárie a ďalší organizátori pobytov priviezli na Slovensko niečo viac ako 25.000 osôb, čo predstavovalo rovnaký medziročný pokles ako pri výjazdovom cestovnom ruchu na úrovni takmer 93 %. Viac ako polovicu tvorili jednodňoví návštevníci (bez prenocovania). Najviac osôb pricestovalo z Rakúska, ČR, Nemecka a Švajčiarska, tieto 4 krajiny spolu tvorili 75 % všetkých pricestovaných osôb. Z krajín Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko to boli predovšetkým jednodňoví návštevníci.



V predkovidovom úspešnom roku tržby cestovných kancelárií a cestovných agentúr presiahli 749 miliónov eur, v minulom roku to bolo necelých 99 miliónov eur. Pri poklese tržieb rovnako ako v hodnotení návštevnosti dominantnejšie prepady platili pre pasívny cestovný ruch (občania SR cestujúci do zahraničia) ako pre aktívny cestovný ruch (cudzinci cestujúci do SR). Najvýraznejší pokles celkových tržieb na úrovni 88 % sa dotkol subjektov sídliacich v Bratislavskom kraji, naopak nižšie poklesy v rozpätí 62 % až 70 % sa prejavili v tržbách organizátorov so sídlom v Žilinskom, Prešovskom a Trenčianskom kraji.



V rámci dominantného pasívneho (výjazdového) cestovného ruchu sa relatívne menej prepadli tržby cestovných kancelárií v Trenčianskom kraji (o 77 %), naopak, najvýraznejší pokles tržieb - až o 98 % - mali organizátori podľa sídla v Nitrianskom kraji. Na celoslovenskej úrovni však domáci organizovaný CR zaznamenal zníženie tržieb o viac ako tretinu.