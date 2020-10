Deficit verejných financií za rok 2019 bol spresnený na 1,35 %

Bratislava 20. októbra (TASR) - Deficit verejnej správy v minulom roku dosiahol 1,269 miliardy eur, čo je 1,35 % z hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenskej republiky. Dlh verejnej správy v roku 2019 dosiahol 45,486 miliardy eur, čo bolo na úrovni 48,46 % HDP. Vyplýva to zo správy o deficite a dlhu SR, ktorú aktuálne zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V porovnaní s jarnou notifikáciu skončilo hospodárenia štátu v roku 2019 s deficitom vyšším o 49 miliónov eur, čo predstavuje zvýšenie z 1,3 % na 1,35 % HDP. Celkový dlh verejnej správy je aktuálne vyšší o 284 miliónov eur, čo je 0,46 % percentuálneho bodu (p. b.) viac ako hodnota v apríli.



ŠÚ SR predložil správu Európskej komisii (EK) v pravidelnom termíne k 1. októbru. Slovensko zostavuje údaje o dlhu a deficite za sektor verejnej správy pre posúdenie plnenia tzv. maastrichtských kritérií v oblasti rozpočtu a zasiela ich pravidelne dvakrát ročne EK (Eurostatu), vždy k 1. aprílu a spresnené údaje k 1. októbru kalendárneho roka.



Deficit verejných financií sa v roku 2019 medziročne zvýšil o 382 miliónov eur alebo o 0,41 p. b. HDP. Dlh sa v porovnaní s rokom 2018 zvýšil o 854,9 milióna eur a v pomere k HDP sa znížil o 1,4 p. b. Zostal tak mimo sankčných pásiem dlhovej brzdy podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.



V porovnaní so správou predloženou Slovenskou republikou Európskej komisii na jar 2020 ŠÚ SR zapracoval do systému národných účtov niekoľko vylepšení, ktoré ovplyvnili aj údaje o deficite a dlhu sektora verejnej správy. Išlo o metodickú zmenu týkajúcu sa sektorovej klasifikácie subjektov a o metodickú zmenu vykazovania záväzkov sektora verejnej správy voči distribučným spoločnostiam v prípade podpory produkcie energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem týchto zmien bola zapracovaná štandardná aktualizácia zdrojových údajov a podkladov týkajúcich sa roku 2019.