Štatistický úrad: Dôvera v slovenskú ekonomiku sa zlepšuje pomaly

Bratislava 28. septembra (TASR) - Dôvera v slovenskú ekonomiku sa zlepšuje pomaly, v medzimesačnom porovnaní boli optimistickejší len podnikatelia v službách. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Celkovo dôvera v slovenskú ekonomiku sa v septembri opäť mierne zvýšila. Vďaka trojmesačnému priemeru sa rast dôvery vyjadrený indikátorom ekonomického sentimentu (IES) začiatkom jesene zvýšil o 4,2 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu 87,7. Optimizmus rástol tretí mesiac za sebou, v septembri však len polovičným tempom oproti predošlým dvom mesiacom.



Hodnota IES v septembri zaostávala za výsledkom rovnakého obdobia minulého roka o 10,2 p. b. a nachádza sa pod úrovňou dlhodobého priemeru o 15,6 bodu. Od začiatku merania v roku 1997 boli historicky nižšie hodnoty IES len v období od januára do novembra 2009, keď sa naplno premietla do všetkých častí sveta finančná kríza.



Pri priemyselných podnikoch poklesla dôvera po sezónnej úprave v septembri o 8,7 p. b. na hodnotu -9. Vývoj nepriaznivo ovplyvnil najmä pokles očakávanej produkcie a v menšej miere aj zhoršenie úrovne objednávok. Aktuálny výsledok je pod úrovňou dlhodobého priemeru o 11,1 bodu. Dlhodobo má dôvera podnikateľov v priemysle najvyššie medzimesačné výkyvy.



Spomedzi piatich zložiek v septembri najviac rástol indikátor dôvery v službách. Jeho hodnota (-1) sa v porovnaní s augustom zvýšila o 6 p. b. a postupne sa dostáva do kladných čísiel po tom, čo sa odrazila od svojho májového historického minima -52,3. V septembri minulé roka bola dôvera v službách na úrovni 7 bodov.



Výrazne sa podľa podnikateľov vo vybraných službách zlepšila ich situácia v podnikaní a viera v očakávaný dopyt. Priaznivejšie hodnotili aj dopyt za posledné tri mesiace.



Medzimesačne indikátor spotrebiteľskej dôvery klesol o 0,2 bodu na hodnotu -31. V porovnaní so situáciou pred rokom boli respondenti pesimistickejší o 23,4 bodu a aktuálny výsledok sa nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru o 12 bodov.



U spotrebiteľov sa zhoršili očakávania úspor domácností a hodnotenia aktuálnych podmienok na sporenie. Naopak, výrazne optimistickejší boli v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie a mierne v očakávaniach finančnej situácie domácností. Nepatrne sa znížili ich obavy aj zo zvýšenia nezamestnanosti, ktorá je dlhodobo najpesimistickejšou zložkou.



Dôvera podnikateľov v stavebníctve mierne klesla tretí mesiac po sebe na úroveň -42,5 bodu. Aktuálny výsledok je pod úrovňou dlhodobého priemeru o 18,5 bodu. Na výsledku hodnoty indikátora sa odrazili nepriaznivejšie hodnotenia celkovej úrovne objednávok, predovšetkým vplyvom podnikov realizujúcich výstavbu budov a inžinierske stavby.



Indikátor dôvery v obchode klesol v septembri v porovnaní s augustom o 3,4 p. b. na hodnotu 8,3; čo je stále o 3,3 bodu pod úrovňou dlhodobého priemeru. Horšie ako v auguste hodnotia podnikatelia súčasné, ako aj očakávané podnikateľské aktivity. Optimizmus v tomto odvetví je v porovnaní s ostatnými sledovanými odvetviami najvyšší.



V auguste boli ceny agrokomodít medziročne vyššie o 2,3 %

V auguste 2020 boli ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne vyššie o 2,3 %. Vzrástli ceny rastlinných výrobkov o 2,4 % aj ceny živočíšnych výrobkov o 1,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Z rastlinných výrobkov vzrástli ceny ovocia a zeleniny o 14,9 % a ceny olejnatých plodov a semien o 2,6 %. Klesli ceny zemiakov o 12,7 %, obilnín o 2,8 % a strukovín o 0,4 %.



Zo živočíšnych výrobkov sa zvýšili ceny konzumných slepačích vajec o 21,7 %, jatočných ošípaných o 6,8 %, jatočných oviec a jahniat o 12,1 % a živých rýb o 0,6 %. Klesli ceny surovej ovčej vlny o 25,6 %, hovädzieho dobytka vrátane teliat o 2,8 % a jatočnej hydiny o 2,3 %. Ceny surového kravského mlieka ostali nezmenené.



Od začiatku roka vzrástli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 0,3 % vplyvom vyšších cien živočíšnych výrobkov o 1,8 % a nižších cien rastlinných výrobkov o 0,8 %.



Ceny priemyselných výrobcov v auguste oproti júlu klesli o 0,3 %

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko v auguste oproti júlu klesli o 0,3 %. Klesli ceny priemyselnej výroby o 0,8 %. Vzrástli ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 0,5 %, ťažby a dobývania o 0,4 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V auguste 2020 v porovnaní s augustom 2019 ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh vzrástli o 0,1 %. Zvýšili sa ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,5 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 1,6 %, ťažby a dobývania o 0,7 %. Klesli ceny priemyselnej výroby o 3,1 %.



V priemere od začiatku roka 2020 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli ceny priemyselných výrobcov o 1,1 % vplyvom vyšších cien dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,2 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 1,1 %. Klesli ceny ťažby a dobývania o 1,8 % a priemyselnej výroby o 1,2 %.