ŠÚ SR: Ekonomická nálada na Slovensku sa zhoršuje už tretí mesiac

Bratislava 30. augusta (TASR) - Celková ekonomická nálada na Slovensku sa zhoršila aj v auguste, keď sezónne očistený indikátor ekonomického sentimentu (IES) medzimesačne klesol o 5,9 bodu na hodnotu 90,9 bodu. Aktuálna hodnota IES bola pesimistickejšia aj v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, keď klesla o 8,3 bodu. Mierne pesimistickejšia ako predchádzajúci mesiac bola aj spotrebiteľská atmosféra, informoval v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Ekonomická nálada na Slovensku sa tak výrazne zhoršila už tretí mesiac po sebe. Najviac sa znížila v službách, pokles bol však aj v stavebníctve, priemysle aj obchode. Ekonomická nálada sa meria piatimi čiastkovými indikátormi, ktoré vyjadrujú očakávania a dôveru podnikateľov v štyroch odvetviach (v priemysle, stavebníctve, obchode a službách) a u spotrebiteľov. Čiastkové indikátory sa pohybujú na stupnici od -100 bodov, čo znamená maximálne pesimistické odpovede až do +100 bodov.



Sezónne upravený indikátor dôvery v priemysle klesol v auguste klesol o šesť percentuálnych bodov (p. b.) na hodnotu -8 najmä vplyvom poklesu objednávok, predovšetkým vo výrobe dopravných prostriedkov a ostatných nekovových výrobkov. "Vývoj nepriaznivo ovplyvnilo aj zvýšenie stavu zásob, hlavne vo výrobe farmaceutických výrobkov, kovov a kovových výrobkov a elektrických zariadení," uviedol ŠÚ.



Výrazný pokles zaznamenala tretí mesiac po sebe dôvera v službách, čo spôsobilo prepad indikátora dôvery na najnižšiu úroveň od marca minulého roku. V auguste sa indikátor dôvery znížil o 9,6 p. b. na úroveň 0,7. Pokles zapríčinilo zhoršené hodnotenie dvoch indikátorov, a to podnikateľskej situácie za posledné tri mesiace, ako aj dopytu po službách za posledné tri mesiace. V hodnotení očakávaného vývoja dopytu po službách v nasledujúcich troch mesiacoch došlo k zlepšeniu.



Naďalej pokračuje aj zhoršovanie spotrebiteľskej atmosféry. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne klesol štvrtý mesiac po sebe. V auguste sa oproti predchádzajúcemu mesiacu znížil o 0,6 bodu na úroveň -29,4, čo je najnižšia hodnota od marca minulého roku. Zvýšili sa najmä obavy z očakávanej celkovej hospodárskej situácie, očakávaných úspor a s nimi súvisiacej finančnej situácie domácností. Mierne optimistickejšie hodnotili respondenti vývoj nezamestnanosti.



Indikátor dôvery v obchode klesol v auguste oproti júlu o 3,7 p. b. na hodnotu 23. Respondenti negatívne hodnotili rast zásob tovarov a očakávajú aj nižšie splnenie požiadaviek na dodávateľov, najmä v oprave a údržbe motorových vozidiel a v maloobchode s ostatným tovarom.



Sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve po júlovom raste v auguste opäť klesol, a to o 7,5 bodu na -12. Aktuálny výsledok ovplyvnili nepriaznivejšie hodnotenia celkovej úrovne objednávok a očakávanej zamestnanosti.