< sekcia Ekonomika
ŠÚ SR: Ekonomická nálada sa v auguste druhý mesiac po sebe zlepšila
Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v auguste vzrástol na hodnotu 3, oproti minulému mesiacu podnikatelia uviedli zlepšenie podnikateľskej situácie a očakávajú nárast dopytu.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Ekonomická nálada na Slovensku sa v auguste 2025 druhý mesiac po sebe medzimesačne zlepšila. Indikátor ekonomického sentimentu (IES) vzrástol o 3,8 bodu na úroveň 100,6. Optimistickejšie naladení boli najmä podnikatelia v priemysle, službách a nepatrné zlepšenie nálady prejavili aj v stavebníctve. Naopak, podnikatelia v obchode a rovnako aj spotrebitelia boli oproti minulému mesiacu mierne pesimistickejší. V porovnaní s minulým rokom sa ekonomická nálada zhoršila o 3,8 bodu, za dlhodobým priemerom zaostáva o 5,4 bodu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Indikátor dôvery v priemysle v auguste vzrástol o 6 bodov na hodnotu 3. Vývoj indikátora ovplyvnili všetky tri ukazovatele, a to zvýšenie očakávanej produkcie, zvýšenie objednávok a zníženie zásob hotových výrobkov. Zvýšenie produkcie očakávajú vo väčšine odvetví, najvýraznejšie však vo výrobe dopravných prostriedkov. Zlepšenie úrovne objednávok (vážené produkciou) zaznamenali hlavne v chemickom priemysle. Znížené zásoby avizujú hlavne vo výrobe ostatných nekovových výrobkov.
Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v auguste vzrástol na hodnotu 3, oproti minulému mesiacu podnikatelia uviedli zlepšenie podnikateľskej situácie a očakávajú nárast dopytu. Zlepšenie podnikateľskej situácie pocítili najmä finančné a poisťovacie služby. Priaznivý vývoj dopytu v nasledujúcich troch mesiacoch predpokladajú hlavne v odborných, vedeckých a technických činnostiach.
Indikátor dôvery v obchode v auguste opäť klesol, oproti júlu o 2,7 bodu na hodnotu 6,3. Respondenti avizovali zníženie trendu súčasných, ako aj pokles očakávaných podnikateľských aktivít. Negatívne hodnotenia (vážené tržbami) terajších podnikateľských aktivít prevládali najmä v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel a v predaji motorových vozidiel. Vo veci očakávaného vývoja pesimistické názory prevládali najviac medzi respondentmi v maloobchode v nešpecializovaných predajniach.
V auguste sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 0,5 bodu na -6 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Podľa 81 % podnikateľov je jej úroveň dostatočná, podľa 4 % je dokonca viac ako dostatočná.
Nedôvera slovenských spotrebiteľov sa v auguste prehĺbila síce len nepatrne, jej úroveň však dosiahla najnižšiu hodnotu od marca 2023. Pri medzimesačnom poklese o 0,3 bodu klesol indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) na -24,4. V porovnaní s hodnotou dlhodobého priemeru je aktuálne nižší o 4,5 bodu. Oproti minulému mesiacu boli spotrebitelia negatívnejšie naladení pri dvoch zo štyroch zložiek indikátora. Vzrástli obavy týkajúce sa finančnej situácie ich domácností a pesimistickejšie vidia aj vývoj nezamestnanosti. Nepatrne optimistickejšie vnímajú vývoj celkovej hospodárskej situácie, ako aj tvorbu úspor.
Indikátor dôvery v priemysle v auguste vzrástol o 6 bodov na hodnotu 3. Vývoj indikátora ovplyvnili všetky tri ukazovatele, a to zvýšenie očakávanej produkcie, zvýšenie objednávok a zníženie zásob hotových výrobkov. Zvýšenie produkcie očakávajú vo väčšine odvetví, najvýraznejšie však vo výrobe dopravných prostriedkov. Zlepšenie úrovne objednávok (vážené produkciou) zaznamenali hlavne v chemickom priemysle. Znížené zásoby avizujú hlavne vo výrobe ostatných nekovových výrobkov.
Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v auguste vzrástol na hodnotu 3, oproti minulému mesiacu podnikatelia uviedli zlepšenie podnikateľskej situácie a očakávajú nárast dopytu. Zlepšenie podnikateľskej situácie pocítili najmä finančné a poisťovacie služby. Priaznivý vývoj dopytu v nasledujúcich troch mesiacoch predpokladajú hlavne v odborných, vedeckých a technických činnostiach.
Indikátor dôvery v obchode v auguste opäť klesol, oproti júlu o 2,7 bodu na hodnotu 6,3. Respondenti avizovali zníženie trendu súčasných, ako aj pokles očakávaných podnikateľských aktivít. Negatívne hodnotenia (vážené tržbami) terajších podnikateľských aktivít prevládali najmä v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel a v predaji motorových vozidiel. Vo veci očakávaného vývoja pesimistické názory prevládali najviac medzi respondentmi v maloobchode v nešpecializovaných predajniach.
V auguste sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 0,5 bodu na -6 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Podľa 81 % podnikateľov je jej úroveň dostatočná, podľa 4 % je dokonca viac ako dostatočná.
Nedôvera slovenských spotrebiteľov sa v auguste prehĺbila síce len nepatrne, jej úroveň však dosiahla najnižšiu hodnotu od marca 2023. Pri medzimesačnom poklese o 0,3 bodu klesol indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) na -24,4. V porovnaní s hodnotou dlhodobého priemeru je aktuálne nižší o 4,5 bodu. Oproti minulému mesiacu boli spotrebitelia negatívnejšie naladení pri dvoch zo štyroch zložiek indikátora. Vzrástli obavy týkajúce sa finančnej situácie ich domácností a pesimistickejšie vidia aj vývoj nezamestnanosti. Nepatrne optimistickejšie vnímajú vývoj celkovej hospodárskej situácie, ako aj tvorbu úspor.