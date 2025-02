Ekonomika SR podľa rýchleho odhadu dosiahla vlani rast 2 %

Bratislava 14. februára (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska sa vlani zvýšil o 2 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu, ktorý v piatok zverejnil Štatistický úradu (ŠÚ) SR. V 4. štvrťroku 2024 HDP v stálych cenách medziročne vzrástol o 1,8 %.



"Slovenská ekonomika si na sklonku roka 2024 podržala medziročný aj medzikvartálny rast. Tempo rastu bolo vyššie ako v predošlom štvrťroku," priblížil ŠÚ. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy nárast HDP dosiahol medziročne 1,7 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom nárast dosiahol 0,5 %.



Počas posledného štvrťroka 2024 HDP Slovenska v bežných cenách dosiahol nominálnu hodnotu 33,9 miliardy eur. Po prepočte do stálych cien HDP bol 26,9 miliardy eur a medziročný rast tak dosiahol 468,5 milióna eur.



Rast HDP v stálych cenách vo 4. štvrťroku 2024 podporil podľa štatistikov najmä domáci dopyt, a to konečná spotreba domácností a verejnej správy. Naopak, výkon ekonomiky pribrzdil pokles investičnej činnosti.



Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla takmer 2,439 milióna osôb a medziročne sa znížila o 0,2 %. Po očistení o sezónne vplyvy počet zamestnaných medziročne klesol o 0,2 % a medzikvartálne (v porovnaní s 3. štvrťrokom 2024) ostal na rovnakej úrovni.