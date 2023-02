ŠÚ SR: HDP Slovenska vo 4. štvrťroku 2022 predbežne vzrástol o 1,1 %

Bratislava 14. februára (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách vo štvrtom štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 1,1 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 1,2 % a medzikvartálne o 0,3 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP a zamestnanosti Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



Vysoká inflácia spôsobila výraznejší rozdiel medzi hodnotou HDP v bežných a stálych cenách. V bežných cenách sa vo štvrtom štvrťroku 2022 vytvoril HDP v objeme 28,3 miliardy eur, čo predstavovalo v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2021 nárast o 2,4 miliardy eur. Po prepočte do stálych cien HDP dosiahol 23,5 miliardy eur.



Rast ekonomiky za celý rok 2022 dosiahol predbežne 1,7 %. Hrubý domáci produkt v stálych cenách prekročil hodnoty HDP v predkrízovom období (4. štvrťrok 2019).



Aktuálne rast slovenskej ekonomiky podporil najmä rast konečnej spotreby, čiže výdavkov domácností, ako aj medziročné zvýšenie investícií, čo sa prejavilo rastom hrubého fixného kapitálu. Vývoz síce rástol, ale dovoz mal vyššiu dynamiku medziročného nárastu, a preto zahraničný obchod skončil s výrazným záporným saldom.



Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2,435 milióna osôb a medziročne sa zvýšila o 1,1 %. Po očistení o sezónne vplyvy počet zamestnaných osôb v porovnaní so 4. štvrťrokom 2021 vzrástol o 1,5 % a medzikvartálne (v porovnaní s 3. štvrťrokom 2022) o 0,2 %.