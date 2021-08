ŠÚ SR: Hostí v hoteloch bola v júni len necelá polovica spred 2 rokov

Bratislava 24. augusta (TASR) - Návštevnosť hotelom a penziónom pomaly stúpa, hostí bola v júni len necelá polovica spred dvoch rokov. Návrat zahraničných hostí je stále pomalší, v júni tohto roka tvorili 16 % hostí, pred dvoma rokmi sa podieľali na návštevnosti 40 percentami. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V júni 2021 navštívilo ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku takmer 288.000 osôb, v ubytovacích zariadeniach strávili návštevníci 807.000 nocí. Boli to dva a pol násobné hodnoty predošlého mesiaca a o polovicu vyššie hodnoty ako pred rokom, ale minuloročný jún a aj tohtoročný máj boli ovplyvnené rekordnými prepadmi pod vplyvom opatrení prijatých v jednotlivých vlnách pandémie ochorenia COVID-19.



V porovnaní so situáciou v rovnakom období pred pandémiou (oproti júnu 2019) bola v hoteloch, penziónoch či ďalších ubytovacích zariadeniach len necelá polovica hostí. Vtedy ubytovacie služby využilo 610.000 osôb a hostia strávili v ubytovacích zariadeniach takmer 1,6 milióna nocí.



Aj v mesiaci jún tvorili návštevnosť v hoteloch a penziónoch najmä domáci turisti, tvorili 84 % podiel na celkovej návštevnosti (240.000 osôb). Najviac domácich turistov navštívilo v júni Žilinský kraj (56.000 osôb), Prešovský kraj (51.000 osôb) a Banskobystrický kraj (38.000 osôb). Spolu tieto tri kraje tvorili 60 % domácej návštevnosti.



Súčasne počas júna ubytovanie v SR využilo 47.000 zahraničných návštevníkov s takmer 113.000 prenocovaniami. V rovnakom čase pred pandémiou (v júni 2019) navštívilo Slovensko päťkrát viac cudzincov. Aktuálne turisti spoza hraníc tvorili viac ako 16 % návštevníkov, v júni pred dvoma rokmi to bolo takmer 40 %.



Nízky počet zahraničných turistov bol najviac viditeľný, ako aj po minulé mesiace, v Bratislavskom kraji, v ktorom cudzinci tvorili v čase pred pandémiou najvýraznejší podiel. Celková návštevnosť regiónu hlavného mesta bola oproti obdobiu spred dvoch rokov nižšia až o 71,5 %. Počet zahraničných hostí klesol dokonca až o 84,1 %.



V súhrne za mesiace január až jún roku 2021 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 547.000 návštevníkov, čo predstavuje medziročný pokles o takmer 59 %. Počet domácich návštevníkov poklesol o 49 % a počet cudzincov o 20,7 %. V porovnaní s prvým polrokom 2019 využilo ubytovanie menej o 74 % domácich a o 92 % zahraničných návštevníkov.



Ku koncu druhého štvrťroka poskytovalo ubytovacie služby na Slovensku 4586 ubytovacích zariadení. K dispozícii bolo 71.000 izieb so 185.800 lôžkami (z toho 167.500 stálych lôžok). Čisté využitie stálych lôžok predstavovalo v druhom štvrťroku 15,1 %, využitie izieb 19,4 %. Ubytovacie zariadenia dosiahli v druhom štvrťroku 2021 tržby v hodnote 38,4 milióna eur, ide o dvojnásobok tržieb ako v 2. štvrťroku 2020, keď bola situácia ovplyvnená prvou vlnou pandémie.