Inflácia v máji prekročila 4 %, bola najvyššia za 17 mesiacov

Bratislava 13. júna (TASR) - Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v máji medzimesačne zvýšili o 0,5 %, bol to druhý najvyšší rast cien v tomto roku. Inflácia, teda rast cien v medziročnom porovnaní, dosiahla 4,1 %, vyššiu hodnotu mala naposledy v decembri 2023. Rast cien v medzimesačnom porovnaní najviac ovplyvnili drahšie potraviny s nealko nápojmi, ako aj alkoholické nápoje. Tlmiaci účinok malo najmä zlacňovanie pohonných látok v odbore doprava. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Medziročne vyššie boli ceny vo všetkých 12 odboroch (výdavkových skupinách domácností) v rozpätí od 2,8 % v odbore bývanie s energiami po 10,2 % v odbore vzdelávanie. Významný vplyv na vývoj inflácie mali vyššie ceny v odbore reštaurácie a hotely o 8,8 %, v ktorom bolo drahšie opäť najmä stravovanie o viac ako 9 %.



Zvýšenie cien opakovane registroval aj odbor rozličné tovary a služby o 6,5 %, najmä kadernícke služby s nárastom 10,6 %, poistenie (+15 %), sociálne služby a osobné doplnky zdraželi o vyše 7 %. Dosah na vývoj inflácie malo tiež zdražovanie v odbore rekreácia a kultúra celkovo o 5 %, a to aj vplyvom pretrvávajúcich vyšších cien za organizované dovolenkové zájazdy (+7,8 %), za noviny a kancelárske potreby (+6,4 %), či za záhradkársky tovar vrátane rastlín (+5,8 %).



Zdražovanie potravín a nealko nápojov dosiahlo v máji najvyššiu úroveň v tomto roku, a to 3,9 %. Vyššie ceny ako pred rokom malo päť z deviatich potravinových zložiek. Oleje a tuky zdraželi o 21,7 %, ovocie o 11 %, zvýšenie cien pod 7 % zaznamenali aj mlieko so syrmi a vajcami, chlieb s obilninami, či cukor a cukrovinky. Naopak, zlacnelo mäso o 2 %, ďalej zelenina (-1,2 %), rôzne pochutiny (-1,4 %), aj ryby (-0,2 %). Veľmi významný vplyv na vývoj cien v tomto odbore mali naďalej drahšie nealkoholické nápoje o 17,1 % (minerálne vody, nealko nápoje a šťavy o 17,6 %, káva, čaj a kakao o 16,6 %).



Ceny v odbore doprava po aprílovom zlacnení vykazovali v máji opäť medziročný nárast cien v súhrne o 0,1 %. Pohonné látky si naďalej udržali výrazne nižšiu hodnotu ako pred rokom (-8 %), tento pozitívny vplyv však prekrylo dvojciferné zdražovanie dopravných služieb. V cestnej osobnej doprave sa rast cien zdynamizoval takmer o 20 %, v železničnej osobnej doprave o necelých 12 %.



V porovnaní s aprílom tohto roka vzrástli spotrebiteľské ceny medzimesačne v deviatich z celkovo 12 odborov v rozpätí od 0,1 % za bývanie s energiami do 1,5 % za alkoholické nápoje a tabak. Zlacnenie nastalo iba v odbore doprava o 1,2 %. V odboroch pošty so spojmi a vzdelávanie ostali ceny nezmenené.



Najvýraznejší vplyv na rast inflácie mal váhovo druhý najväčší odbor potraviny a nealko nápoje, v ktorom boli ceny medzimesačne vyššie celkovo o 1,3 %. Zvýšila sa cena mäsa o 1,7 %, mlieka, syrov a vajec o 1,4 %, ale aj olejov a tukov o 4,1 %, či chleba a obilnín o 0,7 %. Drahšie o viac ako 1 % bolo aj ovocie a ryby. Lacnejšia bola iba zelenina o 0,3 %. Naďalej sa udržalo zvyšovanie cien nealkoholických nápojov, aktuálne o 2,2 % (káva, čaj a kakao o 2,7 %, minerálne vody, nealko nápoje a šťavy o 1,9 %).