ŠÚ SR: Investičné plány sa odkladali, aktivita medziročne klesla

Bratislava 5. marca (TASR) - Celková tvorba hrubého kapitálu vo 4. štvrťroku 2020 dosiahla 4,363 miliardy eur, v tom tvorba hrubého fixného kapitálu 5,187 miliardy eur a zmena stavu zásob -823,6 milióna eur. Tvorba hrubého fixného kapitálu bola v medziročnom porovnaní nižšia o 15,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Vývoj pandémie ovplyvňoval aj investovanie, naďalej pretrvávala opatrnosť. Nízka úroveň investičnej aktivity, teda tvorby hrubého fixného kapitálu, bola ovplyvnená najmä nižším objemom nakúpených nových fixných aktív o 15 % v hodnote 5,6 miliardy eur.



Najviac peňažných prostriedkov na nadobudnutie hrubého fixného kapitálu (20,8 %) sa investovalo v činnostiach v oblasti nehnuteľností. Významný bol aj podiel investícií v priemyselnej výrobe (20,2 %), z odvetví priemyselnej výroby najväčší objem, takmer 324 miliónov eur, sa investoval vo výrobe dopravných prostriedkov. Nasledovalo odvetvie verejná správa a obrana (10,6 %).



Medziročný pokles investičného dopytu sa prejavil najmä nižším objemom investícií do strojov a zariadení, zbraňových systémov o 27,6 %, v tom výdavky do dopravných prostriedkov klesli o 26,6 % a do ostatných strojov a zariadení o 27,9 %. Znížili sa aj kapitálové výdavky do stavieb o 4,9 %, v tom do ostatných stavieb klesli o 5,9 % a do budov na bývanie o 3,3 %. Nárast výdavkov sa zaznamenal v investovaní do produktov duševného vlastníctva o 2,9 %.



Stav zásob vo 4. štvrťroku 2020 klesol o 823,6 milióna eur. Vývoj ovplyvnil najmä pokles zásob nedokončenej výroby o 451,1 milióna eur, materiálu o 225,1 milióna eur a tovaru o 210,8 milióna eur. Zásoby hotových výrobkov a zvierat vzrástli o 63,4 milióna eur.



V roku 2020 dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu 17,3 miliardy eur, čo predstavuje zníženie oproti roku 2019 o 22,4 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu tvorila objem 17,8 miliardy eur pri 11,9-percentnom medziročnom poklese. Stav zásob v ekonomike sa ku koncu roka 2020 oproti stavu na jeho začiatku znížil o 566,3 milióna eur.