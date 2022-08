Slováci pijú menej piva, ako kedysi: Pozrite, koľko priemerne za rok

Bratislava 5. augusta (TASR) - Každý Slovák vypil vlani v priemere 120 pollitrov piva, čo je najmenej za posledných 30 rokov. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR pri príležitosti Medzinárodného dňa piva, ktorý sa pripomína prvý augustový piatok.



Štatistici pripomenuli, že pandémia nového koronavírusu spôsobila minulý rok prepad spotreby piva na 30-ročné minimum. Každý Slovák tak v roku 2021 vypil v priemere 60,2 litra piva, bolo to až o 17 tradičných pollitrových pohárov menej ako v prvom roku pandémie, v roku 2020. Medziročne sa tak spotreba piva na obyvateľa prepadla o 12 %.



Najviac piva sa v SR vypilo v rekordnom roku 1990, každý obyvateľ Slovenska bez rozdielu veku vtedy skonzumoval v priemere necelých 96 litrov piva za rok. Potom 25 rokov spotreba klesala. Tesne pred pandémiou objem predaného piva tri roky znovu rástol, ale spotreba sa pohybovala už len okolo 70 litrov za rok.



Podľa údajov statista.com mala v roku 2020 najvyššiu spotrebu piva na hlavu v Európe Česká republika s 135 litrami, za ňou nasledovalo Rakúsko so 100 litrami a Nemecko s 95 litrami na obyvateľa. Slovensku v tomto rebríčku patrilo 10. miesto. Na porovnanie, najnižšia spotreba piva bola v stredomorských krajinách, a to v Grécku (28 litrov), Taliansku (31 litrov) a vo Francúzsku (33 litrov).



Časť domácej spotreby sa pokrýva z dovozu. Na Slovensko sa však minulý rok priviezlo takmer o pätinu menej piva ako rok predtým. Spolu to bolo 141 miliónov litrov alkoholického a 10 miliónov litrov nealkoholického piva. Viac ako tri štvrtiny dovezeného piva na Slovensko boli vyrobené v Českej republike. Nasledovalo pivo vyrobené v Poľsku, Maďarsku, Nemecku a v Holandsku.



Minulý rok Slováci za pol litra svetlej čapovanej "desiatky" zaplatili v priemere 1,33 eura. Pred desiatimi rokmi to bolo len 0,9 eura. Cena fľaškového 10- aj 12-stupňového piva však zostala približne rovnaká.



Podľa posledných štatistík Eurostatu najväčšími producentmi piva v rámci EÚ boli v roku 2020 Nemecko, Poľsko, Španielsko a Holandsko.



Medzinárodný deň piva založil v roku 2007 podnikateľ a pivný nadšenec Jesse Avshalomov s priateľmi zo Santa Cruz v Kalifornii (USA). Prvý raz sa tento deň slávil v roku 2008.