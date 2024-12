Štatistický úrad: Inflácia dosiahla v novembri 2024 hodnotu 3,2 %

Bratislava 13. decembra (TASR) - Medziročná inflácia dosiahla v novembri 2024 hodnotu 3,2 %, čo bola tretia najvyššia hodnota od začiatku tohto roku. Rast cien nad úrovňou 3 % sa udržal v tomto roku v januári, februári a v októbri. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v novembri v porovnaní s októbrom vzrástli o 0,2 %, medzimesačný rast cien na sklonku roka tak výrazne spomalil, v októbri dosahoval ešte hodnotu 0,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Najvýznamnejší vplyv mal rast cien v odbore potraviny a nealko nápoje, pričom potravinám sa v priemere v porovnaní s októbrom zvýšili ceny o 0,6 %. Rast cien sa dotkol len troch z 9 sledovaných potravinových položiek, ale to stačilo na celkový nárast cien potravín.



Zásadný vplyv malo zvýšenie cien mlieka, syrov a vajec o takmer 5 % a miernejšie zvýšenie do 0,4 % zeleniny, ako aj cukru a cukroviniek. Ostatné potravinové triedy, najmä oleje s tukmi, ale aj mäso, chlieb a obilniny, ďalej ovocie, ale aj ryby zlacňovali. Nižšie ceny mali medzimesačne aj minerálne vody alebo káva, čaj a kakao. Rast cien podporilo aj zdražovanie v odbore doprava, a to najmä rastom pohonných látok o 0,9 % po mesiacoch poklesu.



Celkovo rast cien podporili aj vyššie ceny v odbore odevy a obuv o 0,7 % a v odbore bývanie a energie o 0,1 % pre drahšie imputované nájomné, v ktorom sa odrážajú najmä vyššie ceny stavebných materiálov a drahšie stočné.



Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla v novembri tretiu najvyššiu v tomto roku, 3,2 %. Vyššie ceny ako pred rokom sa prejavili vo všetkých 12 odboroch (výdavkových skupinách domácností). Významný vplyv na negatívny vývoj inflácie malo zvýšenie cien v odbore potraviny s nealko nápojmi o 4,7 %.



Drahšie ako pred rokom spotrebitelia nakupovali najmä oleje a tuky (o takmer 25 %), ovocie (o vyše 12 %), ďalej mlieko, syry a vajcia, zeleninu, cukor a cukrovinky o 5 až 7 %. Chlieb a obilniny mali ceny o 2,5 % vyššie ako pre rokom, ceny mäsa ostali bez zmeny. Potraviny s nealkoholickými nápojmi sú druhou najvýznamnejšou položkou vo výdavkoch domácnosti na Slovensku s podielom takmer 24 %.



Najvýznamnejšia položka vo výdavkoch domácnosti - bývanie s energiami si udržala aj v novembri len minimálnu medziročnú zmenu na úrovni plus 1 %, a aj to bolo ovplyvnené menej významnými položkami ako zvýšenie cien dodávky a odvádzania vôd, smetí, ako aj údržby a opráv obydlia.



V súhrne za jedenásť mesiacov roka 2024 boli spotrebiteľské ceny medziročne vyššie o 2,8 %.