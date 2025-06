Mzdy v apríli vo väčšine odvetví rástli rýchlejšie ako ceny

Bratislava 12. júna (TASR) - Mzdy v apríli medziročne vzrástli vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach, avšak vplyvom inflácie malo reálny rast miezd len osem z nich. Tempo rastu sa pohybovalo od 3,5 % vo vybraných trhových službách do 10,2 % v ubytovaní a vo väčšine odvetví bolo vyššie ako v predošlom mesiaci. Vo štvrtok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Najvyššiu nominálnu mzdu evidoval ŠÚ v odvetví informácie a komunikácia, kde dosiahla 2730 eur, medzimesačne sa však znížila o 149 eur. Priemernú mzdu nad 1500 eur zaznamenali v apríli v priemysle (1755 eur), veľkoobchode okrem motorových vozidiel (1660 eur) a v predaji a oprave motorových vozidiel (1577 eur). Najmenej v priemere zarábali pracovníci v reštauráciách a pohostinstvách (841 eur) a v stavebníctve (1178 eur).



Reálne mzdy (po očistení o vplyv inflácie) medziročne vzrástli v ôsmich z desiatich odvetví. Najdynamickejší reálny rast o 6,3 % sa prejavil v ubytovaní a takmer o 6 % sa reálne zvýšili mzdy aj v reštauráciách vrátane pohostinstiev. Mierny pokles reálnych miezd o 0,2 % evidovali len vybrané trhové služby. Na úrovni spred roka zostali reálne mzdy vo veľkoobchode.



V súhrne za štyri mesiace roka 2025 mzdy medziročne vzrástli nominálne vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach, reálne v ôsmich z nich. Reálny rast sa pohyboval v rozpätí od 1,6 % v doprave vrátane skladovania a rovnako aj v priemysle do 4,8 % v ubytovaní. Mzdy po zohľadnení vplyvu inflácie klesli oproti vlaňajšku do 0,7 % vo vybraných trhových službách a vo veľkoobchode.