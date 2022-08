ŠÚ SR: Najväčší prebytok obchodu malo SR s Nemeckom

Bratislava 9. augusta (TASR) - Najvýraznejšiu aktívnu bilanciu za päť mesiacov roku 2022 malo Slovensko s Nemeckom, Českom a Maďarskom. Naopak, dovoz výrazne prevyšoval vývoz v zahraničnom obchode s Ruskou federáciou, Kórejskou republikou a s Čínou. Kumulované saldo zahraničného obchodu od začiatku roka do konca mája zostalo pasívne, informoval v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Na základe spresnených údajov štatistikov vzrástol v máji 2022 celkový vývoz tovaru medziročne o 30,8 % na 9,1 miliardy eur a celkový dovoz sa zvýšil taktiež o 30,8 % na 8,9 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu tak bolo v máji aktívne v objeme 161,4 milióna eur. Predbežné výsledky májového zahraničného obchodu ukazovali prebytok o 900.000 eur nižší.



Prvé štyri mesiace roku 2022 dovoz prevyšoval vývoz, v máji sa situácia otočila a vývoz dominoval. Kumulované saldo zahraničného obchodu celkovo za päť mesiacov však zostalo naďalej pasívne v objeme takmer 1,4 miliardy eur.



Najväčšie aktívne saldo vo výške 2,57 miliardy eur malo Slovensko v máji s Nemeckom, s Českom 1,49 miliardy eur a Maďarskom 1,3 miliardy eur. Naopak, najväčšie pasívne saldo mala Slovenská republika s Ruskou federáciou, a to 3,65 miliardy eur, s Kórejskou republikou to bolo 2,23 miliardy eur a s Čínou 2,05 miliardy eur.



Zo Slovenska sa podľa spresnených údajov ŠÚ za prvých päť mesiacov roka 2022 vyviezol tovar v hodnote 41,4 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sa zvýšil celkový vývoz o 13,5 %. Dovoz tovaru dosiahol hodnotu 42,8 miliardy eur pri medziročnom raste o 23 %.