ŠÚ SR: Najvyššie pasívne saldo mala v januári SR s Ruskou federáciou

Bratislava 8. apríla (TASR) - Najvyššie pasívne saldo mala v januári 2022 Slovenská republika s Ruskou federáciou (928,4 milióna eur), Čínou (413,9 milióna eur), Vietnamom (403 miliónov eur), Kórejskou republikou (334,8 milióna eur), Malajziou (64 miliónov eur) a Taiwanom (40,6 milióna eur). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v podrobnej správe.



Najväčšie aktívne saldo bolo s Nemeckom (581,9 milióna eur), Poľskom (286,3 milióna eur), Českom (281,8 milióna eur), Maďarskom (275,4 milióna eur), Rakúskom (225,4 milióna eur), Francúzskom (221,5 milióna eur), Talianskom (211 miliónov eur) a Spojeným kráľovstvom (160,2 milióna eur), Spojenými štátmi americkými (143,6 milióna eur) a Rumunskom (108,2 milióna eur).



Vývoz zo Slovenskej republiky predstavoval v januári tovar v hodnote 7,582 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sa zvýšil celkový vývoz o 16,1 %.



V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 17,6 %, Česka o 26,3 %, Poľska o 15,1 %, Maďarska o 36,1 %, Francúzska o 4,4 %, Talianska o 35,5 %, Rakúska o 24,8 %, Spojeného kráľovstva o 19,6 %. Znížil sa vývoz do Spojených štátov amerických o 2,4 %, Španielska o 2 %, Číny o 3,2 %, Švajčiarska o 7,4 % a Ruskej federácie o 3,1 %.



Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 19,9 % - tvoril 82,7 % celkového vývozu SR a do krajín OECD o 17,8 % - na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,4 %.



Dovoz do Slovenskej republiky predstavoval tovar v hodnote 7,918 miliardy eur, pri medziročnom raste o 27,4 %.



V rámci najvýznamnejších obchodných partnerom vzrástol dovoz z Ruskej federácie o 137,8 %, Česka o 8,1 %, Číny o 35,8 %, Vietnamu o 26,5 %, Poľska o 16,4 %, Kórejskej republiky o 2,3 %, Francúzska o 7,6 %, Maďarska o 14,8 % a Talianska o 2,2 %. Poklesol dovoz z Nemecka o 15 %, Rumunska o 14,2 %, Španielska o 16 %.



Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2021 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 15,7 % - tvoril 58,4 % z celkového dovozu a z krajín OECD o 3,3 % - na celkovom dovoze SR sa podieľal 53,8 %.