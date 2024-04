Návštevnosť hotelov a penziónov vo februári medziročne vzrástla

Bratislava 11. apríla (TASR) - Februárová návštevnosť ubytovacích zariadení cestovného ruchu sa vo februári medziročne zvýšila o 4,5 %, keď hotely a penzióny ubytovali 425.000 ľudí. Dosiahnutá návštevnosť sa takmer vyrovnala hodnotám turisticky úspešného roka 2019, no za hodnotami posledného februára nezasiahnutého pandémiou v roku 2020 zaostávala ešte o 12 %, uviedol vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Hostia strávili v hoteloch a penziónoch 1,1 milióna nocí, pričom priemerná doba pobytu vo februári bola 2,7 noci. V štruktúre ubytovaných hostí viac ako 60 % tvorili domáci návštevníci. Ich celkový počet bol porovnateľný s vlaňajšou návštevnosťou a mierne presiahol 267.000 osôb. Počty domácich hostí však boli ešte o 50.000 (16 %) nižšie ako vo februári tesne pred pandémiou v roku 2020.



Cudzincov pribudlo vo februári tohto roka v hoteloch a penziónoch výraznejšie, zahraničná návštevnosť prekonala minuloročné čísla o takmer 12 %. Ubytovacie služby využilo 157.000 zahraničných hostí, čo sú porovnateľné hodnoty aj s turisticky úspešným rokom 2019. Do hodnôt februára 2020 chýbalo len necelých 5 % zahraničných hostí. Počty zahraničných turistov rástli medziročne v šiestich z ôsmich krajov, v troch z nich dvojciferným tempom. Rekordnú návštevnosť cudzincov dosiahli Žilinský a Trnavský kraj.



Návštevnosť jednotlivých krajov bola vo februári ovplyvnená jarnými prázdninami a snehovými podmienkami. Kým domáci hostia smerovali najčastejšie do ubytovacích zariadení v krajoch zameraných na zimný cestovný ruch - do Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja-, návštevnosť cudzincov sa rozdelila najmä medzi Žilinský (55.000), Bratislavský kraj (43.000) a Prešovský kraj (25.000 hostí).



Zahraničná návštevnosť vzrástla medziročne takmer vo všetkých krajoch okrem Košického a Trenčianskeho kraja. V troch z nich - Trnavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji - rástla dvojciferným tempom. Žilinský kraj počtami ubytovaných cudzincov prekonal vysoké hodnoty z roka 2020 o 19 %.