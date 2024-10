ŠÚ SR: Návštevnosť ubytovacích zariadení medziročne vzrástla o 5,2 %

Bratislava 14. októbra (TASR) - V hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach na Slovensku strávilo v auguste aspoň jednu noc 744.000 hostí. Je to o 5,2 % viac ako vlani v auguste. Ide o historicky druhú najlepšiu mesačnú návštevnosť. K dosiahnutiu návštevnosti augusta 2019 ubytovateľom chýbalo 6 %, teda 49.000 návštevníkov. Počet ubytovaných za dva prázdninové mesiace prekonal 1,4 milióna hostí. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Hostia strávili počas augusta v zariadeniach cestovného ruchu vyše 2,1 milióna nocí s priemernou dobou pobytu 2,8 noci. Takmer dve tretiny ubytovaných (467.000) v auguste tvorili domáci návštevníci. Ich celkový počet medziročne stúpol o takmer 8 %. Podľa ŠÚ SR boli dosiahnuté hodnoty porovnateľné s turisticky úspešným predcovidovým rokom 2019.



Zahraničná návštevnosť v medziročnom porovnaní vzrástla o 1,2 % a dosiahla úroveň 277.000 ubytovaných. Počty zahraničných hostí v auguste naďalej zaostávali za číslami z roka 2019, a to o 15 %, informoval ŠÚ SR.



Návštevnosť v auguste medziročne stúpla vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska, najviac v Banskobystrickom kraji (16 %). Najnavštevovanejším regiónom bol podľa dát ŠÚ SR Žilinský kraj. V ubytovacích zariadeniach tu v auguste prenocovalo 176.000 hostí, štvrtinu tvorili domáci a pätinu zahraniční turisti.



V rebríčku návštevnosti regiónov nasledovali Bratislavský kraj s takmer 146.000 návštevníkmi, Prešovský kraj s vyše 137.000 návštevníkmi a Banskobystrický kraj s takmer 82.000 hosťami. V porovnaní s rokom 2019 sa celkovo vyšší počet hostí podarilo v auguste prilákať jedine Košickému kraju, Žilinský kraj dosiahol porovnateľné hodnoty. V ostatných krajoch ubytovateľom k dosiahnutiu čísel rekordného predpandemického roka chýbalo od dvoch do 17 %.



Návštevnosť v regiónoch v auguste potiahli najmä domáci návštevníci, ich počty rástli v siedmich z ôsmich krajov, a to až do 18 %. Medziročný pokles domácej klientely zaznamenal len Bratislavský kraj. Počty zahraničných turistov boli v polovici krajov na Slovensku porovnateľné s minulým rokom a v druhej polovici krajov stúpli v rozsahu od dvoch do 11 %. Medziročne vyššia návštevnosť zahraničných turistov bola v auguste zaznamenaná v Košickom, Bratislavskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji.



Za prvých osem mesiacov tohto roka sa v zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku ubytovalo 4,1 milióna návštevníkov. Oproti minulému roku ide o nárast o 2,9 %. Počty cudzincov a domácich hostí medziročne vzrástli o 3 %. Súhrnná návštevnosť zostala pod úrovňou hodnôt roku 2019, za obdobie január až august chýbalo ešte 7 % návštevníkov.