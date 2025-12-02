< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v 3. štvrťroku medziročne vzrástla na 5,4 %
Takmer celý medziročný prírastok 4200 nezamestnaných spôsobilo podľa ŠÚ navýšenie krátkodobo nezamestnaných, ktorí boli bez práce menej ako rok.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Referenčná miera nezamestnanosti vyrátaná podľa európskej metodiky pre výberové zisťovanie pracovných síl v 3. štvrťroku medziročne stúpla o 0,1 percentuálneho bodu na hodnotu 5,4 %. Počet nezamestnaných na Slovensku dosiahol 152.300 osôb. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Takmer celý medziročný prírastok 4200 nezamestnaných spôsobilo podľa ŠÚ navýšenie krátkodobo nezamestnaných, ktorí boli bez práce menej ako rok. Kým vlani ich bolo necelých 54.000, ich počet v 3. štvrťroku 2025 stúpol takmer na 58.000 osôb. Dlhodobo nezamestnaní (bez práce jeden rok a viac) zostávajú väčšou skupinou v štruktúre nezamestnaných (62 %), ich počet zostal medziročne nezmenený.
V štruktúre ľudí bez práce aj naďalej tvorili významný podiel nezamestnaní, ktorí ešte nikdy nepracovali. Aktuálne je to 48.500 osôb, aj po pokračujúcom medziročnom poklese o vyše 10 %. Dlhodobo ide najmä o mladých ľudí do 34 rokov vrátane absolventov škôl. Pozitívom bolo, že podiel nezamestnaných, ktorí ešte nikdy nepracovali, v celkovej štruktúre ľudí bez práce klesol na 32 % z minuloročných 38 %.
Najvyšší počet nezamestnaných spomedzi ôsmich slovenských regiónov pretrval v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji, kde bolo bez práce od 41.000 po 28.000 osôb. Celkovo medziročne počet nezamestnaných stúpol v piatich z ôsmich krajov Slovenska, najvýraznejší prírastok o 15 % bol v Košickom kraji (o 4600 nezamestnaných). Nárast okolo 10 % nastal aj v Nitrianskom, Žilinskom, Bratislavskom a Banskobystrickom kraji.
Naopak, pokles nezamestnaných sa prejavil v troch krajoch. Najvýraznejší absolútny pokles o 3000 osôb bol v Prešovskom kraji, kde celkový počet nezamestnaných klesol na 41.000 osôb. Najdynamickejší relatívny pokles počtu nezamestnaných o 17,4 % zaznamenal Trenčiansky kraj a o 10,4 % aj Trnavský kraj.
Takmer celý medziročný prírastok 4200 nezamestnaných spôsobilo podľa ŠÚ navýšenie krátkodobo nezamestnaných, ktorí boli bez práce menej ako rok. Kým vlani ich bolo necelých 54.000, ich počet v 3. štvrťroku 2025 stúpol takmer na 58.000 osôb. Dlhodobo nezamestnaní (bez práce jeden rok a viac) zostávajú väčšou skupinou v štruktúre nezamestnaných (62 %), ich počet zostal medziročne nezmenený.
V štruktúre ľudí bez práce aj naďalej tvorili významný podiel nezamestnaní, ktorí ešte nikdy nepracovali. Aktuálne je to 48.500 osôb, aj po pokračujúcom medziročnom poklese o vyše 10 %. Dlhodobo ide najmä o mladých ľudí do 34 rokov vrátane absolventov škôl. Pozitívom bolo, že podiel nezamestnaných, ktorí ešte nikdy nepracovali, v celkovej štruktúre ľudí bez práce klesol na 32 % z minuloročných 38 %.
Najvyšší počet nezamestnaných spomedzi ôsmich slovenských regiónov pretrval v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji, kde bolo bez práce od 41.000 po 28.000 osôb. Celkovo medziročne počet nezamestnaných stúpol v piatich z ôsmich krajov Slovenska, najvýraznejší prírastok o 15 % bol v Košickom kraji (o 4600 nezamestnaných). Nárast okolo 10 % nastal aj v Nitrianskom, Žilinskom, Bratislavskom a Banskobystrickom kraji.
Naopak, pokles nezamestnaných sa prejavil v troch krajoch. Najvýraznejší absolútny pokles o 3000 osôb bol v Prešovskom kraji, kde celkový počet nezamestnaných klesol na 41.000 osôb. Najdynamickejší relatívny pokles počtu nezamestnaných o 17,4 % zaznamenal Trenčiansky kraj a o 10,4 % aj Trnavský kraj.