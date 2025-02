ŠÚ SR: Nominálna mzda bola v decembri vyššia vo všetkých odvetviach

Bratislava 12. februára (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda bola v decembri 2024 medziročne vyššia vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach, tempo rastu však bolo vo väčšine pomalšie ako v predošlom mesiaci. Mzdy rástli najrýchlejšie, až dvojciferne, v predaji a oprave motorových vozidiel, tempom nad 7 % aj v odvetviach s veľkým počtom zamestnancov v priemysle a tiež v maloobchode. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Reálne, po očistení o infláciu, mzda vzrástla v ôsmich z desiatich odvetví, a to v rozpätí od 0,5 % v informáciách a komunikácii do 8 % v predaji a oprave vozidiel. Výraznejšie, nad 5 %, vzrástli aj mzdy v maloobchode. Medziročný reálny pokles platov do 0,9 % pocítili zamestnanci veľkoobchodu a vybraných trhových služieb.



V súhrne za celý rok 2024 mzdy medziročne rástli nominálne aj reálne vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Rýchlejším tempom, o deväť a viac percent, rástli nominálne mzdy v maloobchode na 1245 eur a doprave so skladovaním na úroveň 1399 eur. O viac ako 8 % vzrástli aj v priemysle na hodnotu 1641 eur, v predaji vrátane opráv motorových vozidiel na 1522 eur a ešte aj v reštauráciách a pohostinstvách na 758 eur.



Po očistení o vplyv inflácie reálny rast miezd v minulom roku dosahoval v priemere od 1,3 % vo vybraných trhových službách až po 6,5 % v maloobchode. Reálny nárast miezd nad 5 % bol aj v doprave spolu so skladovaním, ďalej v priemysle, ako aj v predaji motorových vozidiel vrátane ich opráv a taktiež v reštauráciách a pohostinstvách.