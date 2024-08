ŠÚ SR: Obchodná bilancia pokračovala s prebytkom, v júni 647,4 mil.eur

Bratislava 9. augusta (TASR) - Vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v júni 2024 podľa predbežných výsledkov hodnotu 9,1 miliardy eur pri medziročnom poklese o 6,6 %. Dovoz tovaru sa znížil o 6,1 % na 8,4 miliardy eur. Obchodná bilancia pokračovala s prebytkom, v júni v objeme 647,4 milióna eur. V rovnakom období minulého roka skončila bilancia zahraničného obchodu s prebytkom vyšším o takmer 100 miliónov eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo v šiestom mesiaci tohto roka medziročný pokles až osem z nich, medzi nimi všetky najobchodovanejšie. Podstatný vplyv na vývoj slovenského vývozu mala trieda stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota tovaru bola medziročne nižšia o 8,7 %.



V štruktúre dovozu vykázalo v júni oproti rovnakému mesiacu minulého roka pokles sedem z desiatich tried. Na nižšom celkovom dovoze sa najviac podpísalo zníženie hodnoty importu v triede stroje a prepravné zariadenia, kam patria aj súčiastky motorových vozidiel. Hodnota tovaru v tejto triede bola medziročne nižšia až o 7,3 %.



Najviac obchodovaná trieda v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 63,4 % na celkovom vývoze a 51,3 % na celkovom dovoze.



Do členských štátov EÚ smerovalo 77,2 % vývozu SR a dovoz z nich tvoril 68,9 %. Vývoz do členských štátov EÚ v júni medziročne klesol o 7,5 %. Dovoz z členských štátov EÚ klesol o 5 %. Vývoz do nečlenských krajín EÚ medziročne klesol o 3,4 %. Dovoz z týchto krajín bol nižší o 8,4 %.



Za prvých šesť mesiacov tohto roka sa vývoz medziročne znížil o 4,3 % na 53,4 miliardy eur a dovoz sa znížil o 6,1 % na 50,2 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 3,2 miliardy eur. Za rovnaké obdobie minulého roka bolo o 865,3 milióna eur nižšie.



Za január až máj 2024 sa podľa spresnených údajov znížil medziročne vývoz o 3,8 % na 44,4 miliardy eur a dovoz sa znížil o 6,1 % na 41,8 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2,6 miliardy eur. V rovnakom období minulého roka skončila bilancia zahraničného obchodu s prebytkom v objeme 1,6 miliardy eur.