Bratislava 23. júna (TASR) - Pandémia v roku 2021 odradila od cestovania 1,4 milióna Slovákov, necestovala viac ako polovica obyvateľov SR. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Rekreáciu alebo inú formu trávenia voľného času na Slovensku či v zahraničí si v roku 2021 doprialo vyše 2 milióny Slovákov starších ako 15 rokov (44 % obyvateľov). Ich počet bol len mierne vyšší ako v roku 2020, stále ich však bolo o 41 % menej ako pred pandémiou v roku 2019. Vtedy sa na cestovateľských aktivitách aspoň s jedným prenocovaním zúčastnili až tri štvrtiny populácie, teda 3,4 milióna ľudí.Z tých, ktorí si dovolenku dopriali aj minulý rok najviac, až dve tretiny (1,3 milióna osôb) zlákali výhradne len domáce destinácie. Medziročne ich však bolo približne o 12 % menej.Približne štvrtina dovolenkárov zo SR kombinovala domáce aj zahraničné cesty s prenocovaním. Súčasne aspoň jednu domácu cestu a pobyt za hranicami vykonalo vlani 473.000 ľudí. Táto skupina dovolenkárov zaznamenala najdynamickejší medziročný nárast, v porovnaní s rokom 2020 sa ich počet viac ako zdvojnásobil. Pred obdobím pandémie totiž absolvovalo pobyt doma aj v zahraničí až 1,4 milióna Slovákov.Na dovolenku len do zahraničia sa vybralo vlani 233.000 osôb, ich počet bol medziročne nižší a tiež stále o viac ako polovicu zaostával za hodnotami spred pandémie.Najvýraznejšie zostávanie za cestovateľskými zvyklosťami z roku 2019 sa prejavilo aj v roku 2021 u mladých ľudí (vo veku od 15 do 24 rokov), cestovalo ich len 242.000, teda stále len polovica z počtu v roku 2019.Na aktivitách cestovného ruchu sa v minulom roku nezúčastnila viac ako polovica obyvateľstva SR nad 15 rokov, teda vyše 2,5 milióna osôb. Predstavuje to však stále výrazný viac ako dvojnásobný nárast oproti roku 2019, keď necestovala len štvrtina obyvateľstva, teda 1,1 milióna osôb.konštatovala Veronika Töröková, riaditeľka odboru metodiky a syntézy podnikových štatistík ŠÚ SR. V predpandemickom období patrili k hlavným príčinám necestovania finančná situácia, samotná motivácia na dovolenku či zdravotné a rodinné dôvody.