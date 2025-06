Počet dokončených bytov v 1. štvrťroku 2025 medziročne klesol o 24 %

Bratislava 4. júna (TASR) - V prvom štvrťroku 2025 sa na Slovensku dokončilo 3119 bytov, čo predstavovalo medziročný pokles o 24 %. Bol to najnižší štvrťročný počet dokončených bytov od roku 2017. Rovnako vysoký prepad o 25 % zaznamenala dokončenosť bytov aj z dlhodobého hľadiska. Naďalej väčšinu medzi dokončenými bytmi tvorili byty v rodinných domoch, ich bol podiel 72 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Situácia v regiónoch bola veľmi rozkolísaná. Výrazný medziročný útlm dokončenosti bytovej výstavby sa prejavil v 6 z 8 krajov Slovenska. Všetky poklesy boli dvojciferné, pričom najvyššie prepady evidovali Bratislavský (-47 %), Nitriansky (-32 %) a Žilinský kraj (-30 %).



Pozitívny medziročný prírastok dokončených bytov evidovali len dva regióny, pričom Banskobystrický kraj až o 46 %. Išlo však len o bázický efekt nízkych hodnôt 1. štvrťroka 2024, aktuálne hodnoty boli na úrovni dlhodobého priemeru.



Vo väčšine regiónov bol počet dokončených bytov v útlme aj v dlhodobom kontexte (v porovnaní s 10-ročným priemerom), pokles zaznamenalo 6 z 8 krajov SR. Úbytok od 10 do 20 % evidovali v 3 krajoch - Žilinskom, Prešovskom a Košickom. Pokles o viac ako 25 % mali Trnavský a Nitriansky kraj.



Radikálny prepad, o vyše 50 %, v dlhodobom porovnaní, zaznamenal aj Bratislavský kraj. V prvých 3 mesiacoch tohto roka sa v tomto regióne dokončilo iba 540 bytov, zatiaľ čo desaťročný priemer je na úrovni vyše 1100 bytov. Región hlavného mesta a jeho okolia je trvalo lídrom vo výstavbe bytov na Slovensku s ročnými podielmi od 22 do 33 % na celkovej dokončenej novej výstavbe v krajine.



Počas 1. štvrťroka 2025 sa na Slovensku začalo stavať 3198 bytov, čo bola najnižšia hodnota spomedzi 1. štvrťrokov za posledných 12 rokov. Počet začatých bytov klesol medziročne o šestinu, v dlhodobom porovnaní až o štvrtinu. Byty v rodinných domoch tvorili 56 % z rozbehu výstavby.



Začiatok výstavby sa medziročne spomalil v 6 z 8 krajov SR, najdynamickejšie v Banskobystrickom, Trnavskom a Žilinskom kraji, v rozpätí od 51 do 42 %. Pozitívny trend, viditeľný medziročný nárast, zaznamenali dva kraje - Košický (+27 %) a najmä Bratislavský kraj (+45 %). Výrazné zrýchlenie rozbehu výstavby v regióne hlavného mesta bolo však len dôsledkom nízkej porovnávacej bázy z predošlého roka, aktuálny počet začatých bytov bol stále o 21 % nižší ako dlhodobý priemer.



Regionálna bilancia bola negatívna aj v dlhodobom kontexte. Počet začatých bytov skončil pod úrovňou dlhodobého priemeru až v 7 krajoch, pričom vo všetkých bol pokles dvojciferný. Najhoršie výsledky v rozbehu výstavby, pokles o 45 % až 52 %, sa prejavili v Nitrianskom, Banskobystrickom a Trnavskom kraji.



Ku koncu marca 2025 bolo na Slovensku rozostavaných 77.000 bytových jednotiek, čo bolo medziročne menej o 2,9 % a súčasne o 2,8 % viac ako dlhodobý priemer.