Počet hostí v júli v ubytovacích zariadeniach medziročne klesol
Priemerná dĺžka pobytu v júli predstavovala tri noci.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo v júli tohto roku 667.000 hostí. Bolo to o 1,2 % menej ako v rovnakom období minulého roka a súčasne o 6,4 % menej v porovnaní s cestovateľsky najúspešnejším júlom 2019. Aktuálna návštevnosť bola približne o 45.000 ubytovaných hostí nižšia ako tesne pred pandémiou, teda v rekordnom roku 2019. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Počet prenocovaní dosiahol necelé dva milióny, hostia strávili v hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach o 1,6 % menej nocí ako pred rokom. Priemerná dĺžka pobytu v júli predstavovala tri noci.
V štruktúre ubytovaných hostí tvorili naďalej takmer dvojtretinový podiel domáci návštevníci s počtom 399.000. Išlo o medziročný pokles o 3 %. V porovnaní s rekordným predcovidovým júlom 2019 bol počet domácich hostí nižší o takmer 4 %.
Zahraničná návštevnosť vzrástla v medziročnom porovnaní o necelé 2 % na necelých 268.000 ubytovaných. K prekonaniu rekordného počtu cudzincov z roku 2019 chýbalo ešte bezmála 10 % zahraničných hostí. Zaujímavosťou je, že napriek nárastu počtu cudzincov počet ich prenocovaní medziročne mierne klesol, čo znamená, že sa skracuje priemerná dĺžka ich pobytu.
Horší prvý prázdninový mesiac ako v roku 2024 malo až päť z ôsmich regiónov SR, pokles návštevnosti nastal v rozpätí od 0,1 % v Bratislavskom kraji až po 12,3 % v Nitrianskom kraji. Naopak, mierne nárasty celkovej návštevnosti do 2,3 % evidovali iba Prešovský, Banskobystrický a Košický kraj.
Najviac, viac ako 140.000 hostí, navštívilo Žilinský a Bratislavský kraj. Tretiu najvyššiu návštevnosť evidoval Prešovský kraj s viac ako 118.000 návštevníkmi. Spolu tvorili tieto tri regióny viac ako 61 % celkovej návštevnosti SR. Menej návštevníkov ako pred pandémiou (v júli 2019) zaznamenali v siedmom mesiaci tohto roku všetky regióny SR.
V súhrne za prvých sedem mesiacov roku 2025 sa na Slovensku ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu takmer 3,5 milióna hostí. Išlo o medziročný nárast v súhrne o 5,4 %, pričom dynamickejšie vzrástol počet cudzincov ako počet domácich návštevníkov. V porovnaní s prvými siedmimi mesiacmi 2019 chýbalo celkovo už len 2,1 % (76.000) hostí, zaostávali viac zahraniční návštevníci, domáci hostia boli takmer na predpandemickej úrovni.
V súhrne za prvých sedem mesiacov roku 2025 sa na Slovensku ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu takmer 3,5 milióna hostí. Išlo o medziročný nárast v súhrne o 5,4 %, pričom dynamickejšie vzrástol počet cudzincov ako počet domácich návštevníkov. V porovnaní s prvými siedmimi mesiacmi 2019 chýbalo celkovo už len 2,1 % (76.000) hostí, zaostávali viac zahraniční návštevníci, domáci hostia boli takmer na predpandemickej úrovni.