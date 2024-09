Počty dokončených bytov sa v 2. štvrťroku medziročne prepadli o 16 %

Bratislava 4. septembra (TASR) - Výrazné spomalenie dokončovania výstavby bytov pokračovalo druhý štvrťrok po sebe. Za apríl až jún sa tak skolaudovalo 4363 bytov, počty dokončených bytov sa tak oproti vlaňajšku prepadli o 16,3 %. Zároveň sa v 2. štvrťroku začalo stavať 4619 nových bytov, čo je takmer rovnaký počet ako v rovnakom období minulého roka, no menej ako päťročný predpandemický priemer. V stredu o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Medzi dokončenými bytmi prevažovali podľa ŠÚ byty v rodinných domoch, tvorili podiel 65 %. Pri porovnaní v dlhodobom časovom rade bol aktuálny počet dokončených bytov najnižší spomedzi druhých štvrťrokov od roku 2020.



Vývoj dokončenosti bytov bol v jednotlivých krajoch veľmi nerovnomerný, medziročný pokles zaznamenalo celkovo päť z ôsmich krajov Slovenska. Počty kolaudácií sa najvýraznejšie, takmer o 60 %, prepadli v Košickom kraji a o viac ako 30 % v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Naopak, viac bytov ako pred rokom sa dokončilo v Prešovskom kraji, a to o viac ako 80 %, a o vyše tretinu v Trenčianskom kraji.



Počty dokončených bytov však počas druhého štvrťroka až v siedmich z ôsmich krajov SR dosahovali vyššie hodnoty ako v priemere rokov pred pandémiou COVID-19, v dvoch z nich dokonca o viac ako 40 %. Dlhodobo dominantné postavenie v bytovej výstavbe má Bratislavský kraj, ktorý má štvrtinový podiel zo všetkých dokončených bytov v rámci SR.



Z celkového počtu začatých bytov tvorili byty v rodinných domoch podiel 48 %. Rodinnej bytovej výstavbe sa darilo horšie, v medziročnom porovnaní spomalila takmer o pätinu, a oproti priemeru rokov pred pandémiou až o dve pätiny.



Pri pohľade do regiónov Slovenska počty začatých bytov v rodinných či bytových domoch medziročne klesli v 6 z 8 krajov a súčasne v 2 krajoch dynamickejšie vzrástli. Až o vyše pätinu sa prepadol začiatok výstavby v Trnavskom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji, naopak, dvojnásobne viac bytov sa začalo stavať v Bratislavskom kraji a nárast bytových stavebných povolení o vyše 90 % evidoval aj Košický kraj. V porovnaní s rokmi pred pandémiou bol začiatok výstavby vo väčšine krajov pomalší, len v Žilinskom a Trnavskom kraji prevýšili hodnoty spred pandémie.



Súčasne ku koncu júna 2024 bolo na Slovensku rozostavaných takmer 80.000 bytových jednotiek, čo bolo len mierne menej ako pred rokom a súčasne takmer o desatinu viac ako v predpandemických rokoch. Počty bytov a domov vo výstavbe medziročne rástli len v Žilinskom a Prešovskom kraji, v ostatných 6 krajoch klesli. V porovnaní s predpandemickým priemerom bola rozostavanosť vyššia až v šiestich krajoch a nižšia len v dvoch, v Bratislavskom a Košickom kraji.



V súhrne za 1. polrok 2024 sa na Slovensku dokončilo 8481 nových bytov, čo predstavovalo medziročný pokles o 13,4 %. Zároveň sa začalo stavať 8469 bytov, čo bolo medziročne menej o 14,3 %. Z regionálneho hľadiska bola najvyššia dokončenosť v Bratislavskom kraji a najvyšší rozbeh výstavby v Žilinskom kraji.