ŠÚ SR: Pokles reálnej mzdy už zasiahol všetky odvetvia

Bratislava 13. septembra (TASR) - Nominálne mesačné mzdy v júli 2022 medziročne rástli vo všetkých desiatich sledovaných odvetviach, no v dôsledku inflácie prišlo reálne k ich poklesu. Zamestnanosť vo väčšine odvetví rástla, ale v najväčšom sektore z hľadiska počtu zamestnancov, v priemysle, klesol počet zamestnancov už piaty mesiac za sebou, informoval v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Dvojciferne rástli mzdy v stavebníctve, a to o 11,3 % na 915 eur a v ubytovaní o 10,8 % na 971 eur. Najpomalšie rástli mzdy zamestnancov pracujúcich v reštauráciách a pohostinstvách, keď sa zvýšili o 1,5 % na 622 eur. V priemysle mzdy vzrástli o sedem percent na 1327 eur.



Vysoký rast spotrebiteľských cien však spôsobil vo všetkých odvetviach pokles reálnych miezd. Najvýraznejší pokles reálnej mzdy o takmer 11 % bol zaznamenaný v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Reálna mzda sa znížila o viac ako osem percent vo vybraných trhových službách a vo veľkoobchode, o viac ako šesť percent v informáciách a komunikácii a predaji a oprave motorových vozidiel. V priemysle klesla o 5,8 %.



V priemere za sedem mesiacov tohto roka sa nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila najvýraznejšie v ubytovaní o 22,3 % na 901 eur. Dvojciferne rástli nominálne mzdy aj v maloobchode o 11,4 %, stavebníctve a predaji a oprave motorových vozidiel zhodne o 10,6 %. Najnižší rast nominálnej mzdy zaznamenali vybrané trhové služby o 4,7 % na 1220 eur.



V dôsledku vysokej inflácie od začiatku roka 2022 reálna mzda mierne vzrástla v maloobchode, a to o 0,1 % a výraznejšie v ubytovaní o 9,9 %. Ostatné sledované odvetvia zaznamenali pokles reálnej mzdy. Najvýraznejší pokles, viac ako päť percent, mali vybrané trhové služby a informácie a komunikácia.



Počet osôb zamestnaných v ubytovaní v júli 2022 narástol o 12,4 %, čo bol najvyšší nárast zamestnanosti spomedzi sledovaných odvetví. V reštauráciách a pohostinstvách počet zamestnaných osôb stúpol o 8,3 % a v odvetví informácií a komunikácie o 5,5 %. Nižší nárast zamestnanosti, a to do piatich percent, bol v maloobchode, v predaji a oprave motorových vozidiel, doprave a skladovaní, vo veľkoobchode, stavebníctve a vo vybraných trhových službách. V priemysle, ktorý však zamestnáva najväčší počet ľudí, poklesla zamestnanosť o 1,1 %.



V súhrne za sedem mesiacov roka 2022 zamestnanosť medziročne vzrástla v deviatich z desiatich sledovaných odvetví, najvýraznejšie v ubytovaní o 11 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,1 % a v informačných a komunikačných činnostiach o päť percent. Mierny úbytok sa prejavil len v priemysle, a to o 0,5 %.