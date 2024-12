Poľnohospodárske výrobky zdraželi o 6,1 %, v priemysle ceny poklesli

Bratislava 20. decembra (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v novembri 2024 medziročne nižšie o 8,9 %. Nižšie ceny si udržalo šesť zo 16 sledovaných odvetví priemyslu. Ceny poľnohospodárskych výrobkov sa, naopak, zvýšili o 6,1 % a ceny stavebných prác boli v jedenástom mesiaci roka 2024 medziročne vyššie o 4,5 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V priemysle zaznamenali dvojciferný pokles cien dve odvetvia, a to energetika o 20,4 % a výroba koksu a ropných produktov o 19,7 %. K nižším cenám v priemysle prispela aj lacnejšia výroba dopravných prostriedkov o 2,7 %. Naopak, v trende zvyšovania cien pokračovala dodávka vody o 12,1 %, výroba z gumy a plastu o 3,8 % aj výroba strojov a zariadení o 5,9 %. V medzimesačnom porovnaní ceny klesli o 0,4 %. V súhrne za jedenásť mesiacov roka 2024 boli tuzemské výrobné ceny priemyselných výrobcov medziročne nižšie o 10,4 %.



Ceny priemyselných výrobcov za export boli medziročne nižšie o 0,1 %, medzimesačne vzrástli o 0,2 %. V súhrne za jedenásť mesiacov roka 2024 boli ceny priemyselných výrobcov pre export nižšie ako pred rokom o 1,2 %.



Rast cien poľnohospodárskych výrobkov sa v novembri medziročne zrýchlil, a to o 6,1 %. Ceny rastlinných výrobkov vzrástli o 7,1 %, rast zaznamenali tretíkrát v tomto roku. Z rastlinných výrobkov dvojciferne rástli ceny obilnín o 11,8 %, strukovín o 19,8 %, olejnatých semien a plodov o 12 % a ovocia a orechov o 17,6 %. Klesli ceny zeleniny a zemiakov.



Ceny živočíšnych výrobkov boli vyššie o 5,4 %. Vzrástla najmä cena jatočného hovädzieho dobytka vrátane teliat o 10,8 %, slepačích vajec o 10,6 % a kravského mlieka o 5,3 %. Od začiatku roka klesli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 4,2 %, vplyvom nižších cien rastlinných výrobkov o 6 % a živočíšnych výrobkov o 1,7 %.



Medziročne vyššie boli v novembri aj ceny stavebných prác, a to o 4,5 %, čo bolo najpomalšie tempo rastu od júna 2021. V porovnaní s októbrom vzrástli len nevýrazne o 0,1 %, v súhrne za jedenásť mesiacov vzrástli o 5,4 %. Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v medziročnom porovnaní vyššie o 1,9 %, rast zaznamenali tretí mesiac po sebe a po roku trvajúceho zlacňovania. Medzimesačne klesli o 0,8 %, v kumulatíve od začiatku roka dosiahli medziročný pokles o 0,8 %.