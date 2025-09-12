< sekcia Ekonomika
Priemerná mzda v júli 2025 medziročne rástla vo všetkých odvetviach
Vyššie tempo medziročného rastu ako inflácia - reálny rast zaznamenalo osem z desiatich odvetví.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda v júli 2025 medziročne rástla vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Rast platov sa pohyboval od 3,3 % vo vybraných trhových službách do 11,7 % v reštauráciách s pohostinstvami. Nárast o šesť a viac percent vykázala až polovica odvetví. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Vyššie tempo medziročného rastu ako inflácia - reálny rast zaznamenalo osem z desiatich odvetví. Najdynamickejší bol v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7 %, vo zvyšku odvetví sa pohyboval od 0,2 % vo veľkoobchode do 2,5 % v predaji vozidiel vrátane ich opráv. Reálny pokles platov pokračoval vo vybraných trhových službách, aktuálne dosiahol hodnotu 1,1 %.
V súhrne za sedem mesiacov roka 2025 mzdy medziročne vzrástli nominálne vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach, reálne v deviatich z nich. Reálny rast zohľadňujúci aj inflačné vplyvy sa pohyboval v rozpätí od 0,1 % vo veľkoobchode do 4,7 % v reštauráciách vrátane pohostinstiev. Naopak, mzdy oproti vlaňajšku reálne klesli o 1,3 % vo vybraných trhových službách.
