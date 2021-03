Priemerná ročná mzda prekročila 1100 eur za mesiac, tvrdí ŠÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 5. marca (TASR) - Mzdy si udržali rast v poslednom štvrťroku aj za celý rok 2020. Priemerná mzda v SR na ročnej úrovni prekročila 1100 eur za mesiac. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Priemerná mzda zamestnanca si v roku 2020 napriek epidémii nového koronavírusu udržala rast, iba zmiernila jeho tempo o polovicu na 3,8 % a dosiahla hodnotu 1133 eur. V poslednom štvrťroku bola medziročná dynamika rastu priemerného zárobku 5,8 %. Na sklonku roka prvýkrát priemerné mzdy prekročili hranicu 1000 eur vo všetkých ôsmich krajoch SR.Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla vo 4. štvrťroku minulého roka 1245 eur, medziročne bola vyššia o 5,8 %. Napriek tomu, že rok 2020 poznamenala kríza spojená s ochorením COVID-19, dosah tlmiacich opatrení na výkon ekonomiky ovplyvnil rast miezd na celoslovenskej úrovni menej, ako sa očakávalo. Priemerné mzdy síce zaznamenali medziročný pokles v 2. štvrťroku 2020 o 1,2 %, v treťom a štvrtom štvrťroku sa vrátili k rastúcemu trendu.Po zohľadnení miery inflácie reálna mzda vo 4. štvrťroku 2020 vzrástla o 4,2 %. Sezónne očistená priemerná mzda sa oproti 3. štvrťroku 2020 zvýšila o 1,9 %.Oproti rovnakému obdobiu roka 2019 priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla vo všetkých sledovaných odvetviach s výnimkou dvoch najzasiahnutejších odvetví, a to v ubytovacích a stravovacích službách, kde priemerný zárobok klesol o 14,4 %, a v umení, zábave a rekreácii pri poklese o 1,5 %. V ostatných 17 odvetviach mzdy vzrástli, a to od 0,2 % v administratívnych službách do 14,6 % v zdravotníctve a sociálnej pomoci. Zvýšenie priemernej mzdy nad 10 % pocítili aj vo vzdelávaní (o 10,3 %) a výrazný rast zaznamenali aj vo verejnej správe a obrane (o 9,6 %).Z územného hľadiska rast priemernej mzdy zaznamenali vo všetkých krajoch, najvyšší relatívny prírastok o 7,6 % bol v Prešovskom a po 6,1 % v Trnavskom a Žilinskom kraji.Súčasne prvýkrát priemerný hrubý zárobok presiahol úroveň 1000 eur vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska (na kvartálnej úrovni) a pohyboval sa od 1007 eur v Prešovskom kraji do 1530 eur v Bratislavskom kraji. Z regiónov mimo hlavného mesta bola najvyššia priemerná mzda v posledných troch mesiacoch roka 2020 v Žilinskom kraji (1152 eur).Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca si v roku 2020 napriek epidémii nového koronavírusu udržala rast, zvýšila sa o 3,8 % na 1133 eur. Mzdy tak vzrástli v priemere o 41 eur. Tempo rastu sa v porovnaní s rokom 2019 síce spomalilo o polovicu, ale mzdy aj tak v priemere prekročili úroveň 1100 eur.Reálne po započítaní rastu spotrebiteľských cien mzda medziročne vzrástla o 1,9 %. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 bol rast reálnej mzdy pomalší o 3,1 percentuálneho bodu.