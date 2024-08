ŠÚ SR: Priemyselná produkcia sa v júni medziročne prepadla o 2,4 %

Bratislava 9. augusta (TASR) - Slovenský priemysel sa v júni opäť dostal do červených čísiel, keď do mínusu ho ťahala väčšina kľúčových odvetví. Priemyselná produkcia medziročne poklesla o 2,4 %, keď prepad vo výrobe strojov kovov a dopravných prostriedkov nevyrovnal ani vyše polovičný medziročný nárast produkcie súvisiacej s energetikou. V piatok o tom na základe predbežných údajov informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Vývoj priemyslu je od začiatku roka značne rozkolísaný, pokles zaznamenal druhýkrát. Celkovo z 15 sledovaných odvetví zaznamenalo medziročne nižší výkon desať, medzi nimi takmer všetky ťažiskové odvetvia slovenského priemyslu," uviedol ŠÚ SR. Výrazné dvojciferné prepady v júni tohto roka zaznamenala až tretina priemyselných odvetví.



Najvýznamnejší negatívny vplyv na priemyselnú produkciu v šiestom mesiaci tohto roka mal pokles vo výrobe strojov o 20,5 %. Toto odvetvie vykazuje medziročný pokles od začiatku roka, aktuálne bol však najvyšší. Nadol ťahalo priemysel aj viac ako deväťpercentné zníženie v jednom z ťažiskových odvetví slovenského priemyslu, vo výrobe kovov. To vykázalo medziročný pokles v tomto roku už piatykrát po sebe. Po dvoch mesiacoch pomerne vysokého rastu sa dostala do medziročného poklesu aj výroba dopravných prostriedkov, a to o 3,5 %.



Priemysel od výraznejšieho prepadu zachraňoval vysoký, až vyše 50-percentný nárast výkonu v energetike, teda v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. K pozitívnemu vývoju celého priemyslu prispel aj vyše 11-percentný rast v ostatnej výrobe a o takmer 10 % vyššia produkcia vo výrobe chemikálií a chemických produktov.



Oproti máju po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia zvýšila o 2,1 %.



Za prvý polrok tohto roka klesla priemyselná produkcia o 0,1 %. Nižší výkon ako v rovnakom období minulého roka malo desať z celkovo 15 sledovaných odvetví. Z priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese produkcie, bol najvýznamnejší pokles vo výrobe kovov o 6,4 % a o viac ako 11 % zníženie výroby strojov. Vyššiemu prepadu zabránil takmer 31 % rast v dodávke elektriny a plynu a 10,5 % navýšenie vo výrobe elektrických zariadení.