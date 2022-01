ŠÚ SR: Priemyselná produkcia sa v novembri medziročne zvýšila o 4,3 %

Bratislava 10. januára (TASR) - Priemyselná produkcia sa po dvojmesačnom prepade do záporných čísiel v novembri znova medziročne zvýšila o 4,3 %. Ešte výraznejšie, a to o 6,7 %, sa jej podarilo prekonať aj predcovidovú úroveň (november 2019). Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia medzimesačne zvýšila o 3,5 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Z priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenala dodávka elektriny a plynu (o 11,7 %). Výrazné medziročné nárasty vykazuje toto odvetvie nepretržite už od júna 2020. Dvanásty mesiac za sebou pokračovalo aj zvýšenie vo výrobe strojov a zariadení (o 15,3 %). K rastu celkovej priemyselnej produkcie prispela aj výroba kovov a kovových konštrukcií (o 11,5 %) a výroba výrobkov z gumy a plastu (o 9,8 %). Tieto štyri odvetvia pomerne výrazne prekročili aj produkciu z novembra 2019.



Celkovú produkciu priemyslu ovplyvňoval naďalej pokles vo výrobe dopravných prostriedkov (o 10,8 %) a v ťažbe a dobývaní (o 19 %). Prepad výroby dopravných prostriedkov sa napriek nedostatku výrobných materiálov v automobilovom priemysle tretí mesiac zmierňuje. V novembri dosiahol medziročný pokles výroby už len o 11 %, kým v auguste to bolo až 33 %. Na dorovnanie produkcie z novembra 2019 chýbalo necelých 8 %.



Od začiatku roka vzrástla priemyselná produkcia medziročne o 10,5 %, v tom v priemyselnej výrobe o 10,5 %. Minulý rok za rovnaké obdobie to bol pokles o 10,3 %.