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Priemyselná produkcia SR v máji 2026 medziročne klesla
Najpodstatnejší nepriaznivý vplyv na priemyselnú produkciu mala už štvrtý mesiac po sebe výroba dopravných prostriedkov, ktorá bola v máji medziročne nižšia o viac ako 2 %.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Priemyselná produkcia SR v máji 2026 medziročne klesla o 2 %, čím zmiernila aprílový pokles na úrovni 3,2 %. Priemysel tak vykázal nižšiu produkciu už štvrtý mesiac po sebe. Na májovom výsledku sa negatívne prejavilo oslabenie výkonu až v 11 z celkovo 15 sledovaných odvetví priemyslu. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne (oproti aprílu 2026) priemyselná produkcia nezmenila. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Najpodstatnejší nepriaznivý vplyv na priemyselnú produkciu mala už štvrtý mesiac po sebe výroba dopravných prostriedkov, ktorá bola v máji medziročne nižšia o viac ako 2 %. Tempo májového poklesu bolo však najmiernejšie v tomto roku. Naopak, najvýznamnejší pozitívny vplyv na celkový výsledok priemyselnej produkcie mal takmer 18-percentný rast vo výrobe chemikálií.
Aj na tretej a štvrtej priečke z hľadiska celkového významu boli odvetvia, ktoré slovenský priemysel významne spomaľovali. Výkony v dodávke elektriny a plynu boli v máji medziročne nižšie o skoro 4 % a výraznejšie zaostala aj výroba počítačových výrobkov, ktorá medziročne klesla o viac ako 10 %.
V súhrne za prvých päť mesiacov roka 2026 medziročne klesla priemyselná produkcia o 1,3 %. Nižší výkon ako v rovnakom období minulého roka malo osem z celkovo 15 sledovaných odvetví (špeciálnych priemyselných zoskupení). Po zhierarchizovaní do rebríčka vplyvov na výsledok priemyslu v kumulatíve od začiatku tohto roka boli na prvých dvoch miestach odvetvia, ktoré ťahali priemysel do mínusu.
Najvýznamnejšie výsledok ovplyvnila výroba dopravných prostriedkov, ktorá vykázala za prvých päť mesiacov 2026 medziročný pokles o takmer 4 %. Celkový výkon priemyslu významne spomalil aj bezmála trojpercentný pokles vo výrobe kovov. Vyššiemu prepadu zabránil približne štvorpercentný nárast v dodávke elektriny a plynu. Významne priemysel brzdil aj prepad vo výrobe ropných produktov o takmer 13 %.
Najpodstatnejší nepriaznivý vplyv na priemyselnú produkciu mala už štvrtý mesiac po sebe výroba dopravných prostriedkov, ktorá bola v máji medziročne nižšia o viac ako 2 %. Tempo májového poklesu bolo však najmiernejšie v tomto roku. Naopak, najvýznamnejší pozitívny vplyv na celkový výsledok priemyselnej produkcie mal takmer 18-percentný rast vo výrobe chemikálií.
Aj na tretej a štvrtej priečke z hľadiska celkového významu boli odvetvia, ktoré slovenský priemysel významne spomaľovali. Výkony v dodávke elektriny a plynu boli v máji medziročne nižšie o skoro 4 % a výraznejšie zaostala aj výroba počítačových výrobkov, ktorá medziročne klesla o viac ako 10 %.
V súhrne za prvých päť mesiacov roka 2026 medziročne klesla priemyselná produkcia o 1,3 %. Nižší výkon ako v rovnakom období minulého roka malo osem z celkovo 15 sledovaných odvetví (špeciálnych priemyselných zoskupení). Po zhierarchizovaní do rebríčka vplyvov na výsledok priemyslu v kumulatíve od začiatku tohto roka boli na prvých dvoch miestach odvetvia, ktoré ťahali priemysel do mínusu.
Najvýznamnejšie výsledok ovplyvnila výroba dopravných prostriedkov, ktorá vykázala za prvých päť mesiacov 2026 medziročný pokles o takmer 4 %. Celkový výkon priemyslu významne spomalil aj bezmála trojpercentný pokles vo výrobe kovov. Vyššiemu prepadu zabránil približne štvorpercentný nárast v dodávke elektriny a plynu. Významne priemysel brzdil aj prepad vo výrobe ropných produktov o takmer 13 %.