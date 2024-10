ŠÚ SR: Reálna mzda v auguste rástla, okrem odvetvia informácií

Bratislava 14. októbra (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda v auguste medziročne vzrástla vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. V porovnaní s predošlými mesiacmi sa však jej rast spomalil a ani v jednom odvetví neprekročil desať percent. Mzdy najrýchlejšie rástli v maloobchode o 9,4 %. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Rast platov na Slovensku v druhom prázdninovom mesiaci spomalil. Po zohľadnení inflácie mzdy medziročne vzrástli v deviatich z desiatich odvetví, najviac v maloobchode," priblížil ŠÚ s tým, že tento rast dosiahol od 0,3 % vo veľkoobchode do 6,4 % v maloobchode.



Výraznejší rast o vyše štyri percentá dosiahli mzdy v predaji a oprave motorových vozidiel, v ubytovaní, doprave vrátane skladovania, a tiež v reštauráciách a pohostinstvách. Naopak, reálne mzdy medziročne poklesli o 0,4 % v odvetví informácií a komunikácie.



V súhrne za osem mesiacov roka 2024 rástli nominálne aj reálne mzdy vo všetkých desiatich sledovaných odvetviach. Rast nominálnych miezd o desať percent evidovali maloobchod a doprava so skladovaním. Reálne mzdy rástli v rozpätí od 1,9 % v informáciách a komunikácii, rovnako aj v trhových službách do 7,5 % a maloobchode. Najvýraznejší rast miezd nad sedem percent zaznamenala doprava vrátane skladovania.