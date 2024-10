Revízia potvrdila lepší tohtoročný výkon ekonomiky SR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Revízia potvrdila lepší tohtoročný výkon ekonomiky, v rokoch 2022 a 2023 však ekonomika rástla pomalšie. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, ktorý zverejnil zrevidované dáta o hrubom domácom produkte (HDP) od roku 1995 do roku 2024. Vlani si ekonomika podľa štatistikov pripísala rast len 1,4 %, naopak v úvode tohto roka výkonnosť prekročila 3 %.



Výkony slovenskej ekonomiky v prvých dvoch štvrťrokoch roka 2024 boli vyššie ako ukazovali doterajšie zverejnené informácie. Ekonomika SR v 1. štvrťroku 2024 rástla až o 3,3 % (pôvodne o 2,7 %), v druhom štvrťroku bol výkon revidovaný z pôvodných 1,9 % na aktualizované 2 %.



Revízia potvrdila, že HDP SR v roku 2023 medziročne vzrástol o 1,4 %, pôvodne bol na jar zverejnený rast HDP o 1,6 %. Podobne v roku 2022 si slovenská ekonomika pripísala v pluse len 0,4 %, doteraz zverejňované dáta uvádzali rast 1,9 %. Súčasne výkony v rokoch 2020 a 2021 boli vyššie, HDP v roku 2021 vzrástol na 5,7 % (pôvodne o 4,8 %) a prepad v roku 2020 sa zmiernil z pôvodných -3,3 % na aktuálnych -2,6 %.



Revízia prepísala ročné kumulatívne hodnoty rastu či poklesu HDP (v stálych cenách) v rozsahu od -0,6 percentuálneho bodu (p. b.) do +0,9 p. b. Dáta za jednotlivé štvrťroky boli upravené od -1,4 p. b. do +1,0 p. b.