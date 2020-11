Saldo zahraničného obchodu bolo v auguste 2020 aktívne

Bratislava 9. novembra (TASR) - V auguste 2020 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru zo SR o 5,4 % na 6,209 miliardy eur a celkový dovoz sa znížil o 2,7 % na 5,899 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 310,3 milióna eur. Uviedol to Štatistický úrad (ŠÚ) SR v podrobnej správe.



Saldo zahraničného obchodu za január až august 2020 bolo aktívne vo výške 827,6 milióna eur, teda bolo o 343,7 milióna eur vyššie ako za rovnaké obdobie minulého roku.



Najvyššie aktívne saldo mala SR s Nemeckom (2,541 miliardy eur), Francúzskom (1,535 miliardy eur), Spojeným kráľovstvom (1,291 miliardy eur), Rakúskom (1,278 miliardy eur), Poľskom (1,122 miliardy eur), Spojenými štátmi americkými (927,6 milióna eur), Maďarskom (790,2 milióna eur), Českou republikou (534,6 milióna eur), Talianskom (499,5 milióna eur), Rumunskom (488,3 milióna eur) a Švédskom (427,2 milióna eur).



Najväčšie pasívne saldo bolo s Vietnamom (2,372 miliardy eur), Kórejskou republikou (2,006 miliardy eur), Čínou (1,804 miliardy eur), Ruskou federáciou (1,551 miliardy eur), Malajziou (285,1 milióna eur), Taiwanom (201,6 milióna eur) a Japonskom (146,9 milióna eur).



Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 46,063 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa znížil celkový vývoz o 12,1 %.



Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa znížil vývoz do krajín EÚ o 12,2 % - tvoril 79,2 % celkového vývozu SR a do krajín OECD o 12,4 % - na celkovom vývoze SR sa podieľal 87,6 %.



Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 45,235 miliardy eur pri medziročnom poklese o 12,8 %.



Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roka 2019 znížil dovoz z krajín EÚ o 11,6 % - tvoril 66,5 % z celkového dovozu a z krajín OECD o 15,5 % - na celkovom dovoze SR sa podieľal 64,8 %.