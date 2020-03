Saldo zahraničného obchodu SR bolo za rok 2019 aktívne

Bratislava 10. marca (TASR) - V decembri 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 zvýšil celkový vývoz tovaru zo SR o 2,3 % na 5,806 miliardy eur a celkový dovoz do SR sa znížil o 1,5 % na 5,808 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v hodnote 1,3 milióna eur, bol tak o 215,9 milióna eur nižší deficit ako v decembri 2018. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v podrobnej správe.



Saldo zahraničného obchodu za rok 2019 bolo aktívne vo výške 1,097 miliardy eur, bolo tak o 1,212 miliardy eur nižšie ako za rok 2018.



Najvyššie aktívne saldo mala SR s Nemeckom (5,119 miliardy eur), Francúzskom (2,883 miliardy eur), Spojeným kráľovstvom (2,741 miliardy eur), Rakúskom (1,963 miliardy eur), Spojenými štátmi americkými (1,581 miliardy eur), Poľskom (1,490 miliardy eur), Španielskom (1,059 miliardy eur), Talianskom (1,048 miliardy eur), Maďarskom (959,1 milióna eur), Českou republikou (868,3 milióna eur) a Rumunskom (781,7 milióna eur).



Najväčšie pasívne saldo bolo s Vietnamom (4,021 miliardy eur), Kórejskou republikou (3,919 miliardy eur), Čínou (3,322 miliardy eur), Ruskou federáciou (3,029 miliardy eur), Malajziou (474,3 milióna eur), Taiwanom (377,4 milióna eur) a Japonskom (377,3 milióna eur).



Zo SR sa vyviezol tovar v hodnote 80,459 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 sa zvýšil celkový vývoz o 1,7 %.



V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 2,3 %, Francúzska o 13,1 %, Maďarska o 6,9 %, Spojeného kráľovstva o 12,1 %, Rumunska o 3,4 % a Číny o 24,5 %. Znížil sa vývoz do Českej republiky o 4,8 %, Poľska o 0,7 %, Rakúska o 1,4 %, Talianska o 18 %, Spojených štátov amerických o 4,1 %, Španielska o 0,4 %, Holandska o 3,6 % a Ruskej federácie o 5,7 %.



Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 0,9 % - tvoril 84,3 % celkového vývozu SR - a do krajín OECD o 1 % - na celkovom vývoze SR sa podieľal 87,9 %.



Do SR sa doviezol tovar v hodnote 79,362 miliardy eur pri medziročnom raste o 3,3 %.



Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Českej republiky o 1,6 %, Číny o 9,5 %, Poľska o 5,5 %, Maďarska o 15,2 %, Francúzska o 16,6 %, Talianska o 1,1 % a Rakúska o 6 %. Poklesol dovoz z Nemecka o 6,4 %, Ruskej federácie o 2,3 %, Kórejskej republiky o 4,8 % a Vietnamu o 9,6 %.



Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roka 2018 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 4,3 % - tvoril 67,1 % z celkového dovozu - a z krajín OECD o 1,6 % - na celkovom dovoze SR sa podieľal 65,6 %.