ŠÚ SR: Saldo zahraničného obchodu SR bolo v júni 2022 pasívne

Bratislava 8. septembra (TASR) - Júnové pasívne saldo zahraničného obchodu SR vzrástlo, na konci 1. polroka sa opäť šplhalo k dvom miliardám eur. Informoval o tom Štatistický rad (ŠÚ) SR.



Najvýraznejšiu pasívnu bilanciu v zahraničnom obchode za prvý polrok 2022 mala SR s Ruskou federáciou, Kórejskou republikou a s Čínou. Vývoz výrazne prevýšil dovoz v obchodovaní najmä s Nemeckom, Maďarskom a Českom.



Na základe spresnených údajov v júni 2022 celkový vývoz tovaru medziročne vzrástol o 14,2 % na 8,82 miliardy eur a celkový dovoz sa zvýšil o 19 % na 8,94 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu SR tak bolo v júni pasívne v objeme 122,6 milióna eur, v rovnakom období 2021 bolo, naopak, saldo aktívne v objeme 211,1 milióna eur.



Prvých šesť mesiacov roka vývoz prevyšoval dovoz iba v máji, čo sa odrazilo na negatívnom výsledku kumulovaného salda zahraničného obchodu, ktoré bolo za 1. polrok 2022 pasívne v hodnote 1,74 miliardy eur.



Najväčšie pasívne saldo za 1. polrok 2022 mala SR s Ruskou federáciou (4,18 miliardy eur), Kórejskou republikou (2,73 miliardy eur), Čínou (2,48 miliardy eur), Vietnamom (2,15 miliardy eur), Taiwanom (292 milióna eur), Malajziou (285,6 milióna eur) a Bangladéšom (205,9 milióna eur).



Najväčšie aktívne saldo za 1. polrok 2022 mala SR s Nemeckom (3,2 miliardy eur), Maďarskom (1,96 miliardy eur), Českom (1,69 miliardy eur), Rakúskom (1,48 miliardy eur), Poľskom (1,4 miliardy eur), Francúzskom (1,39 miliardy eur), Spojeným kráľovstvom (1,23 miliardy eur), Spojenými štátmi americkými (935,8 milióna eur), Talianskom (893,6 milióna eur), Rumunskom (489,4 milióna eur) a Španielskom (465,3 milióna eur).



Zo Slovenskej republiky sa za šesť mesiacov 2022 vyviezol tovar v hodnote 50,64 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sa zvýšil celkový vývoz o 14,6 %.



Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 17,7 % - tvoril 81,4 % celkového vývozu SR a do krajín OECD o 15,4 % - na celkovom vývoze SR sa podieľal 88 %.



Do Slovenskej republiky sa za šesť mesiacov 2022 doviezol tovar v hodnote 52,38 miliardy eur pri medziročnom raste o 23,9 %.



Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2021 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 18,3 % - tvoril 62,7 % z celkového dovozu a z krajín OECD o 8,6 % - na celkovom dovoze SR sa podieľal 59 %.