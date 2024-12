Bratislava 9. decembra (TASR) - Saldo zahraničného obchodu SR bolo aj v októbri 2024 aktívne, a to vo výške takmer 392 miliónov eur. K nárastu exportu pomohla najviac vyššia hodnota vyvezených automobilov. Na strane importu bol rast podporený širším spektrom komodít patriacich medzi stroje a prepravné zariadenia či rôzne priemyselné výrobky. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Hodnota vývozu aj dovozu v októbri 2024 dosiahla druhú najvyššiu úroveň od roku 2010. Zo Slovenska sa podľa predbežných údajov vyviezol tovar v hodnote 10,4 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 3,9 %. Dovoz tovaru vzrástol o 5,5 % na 10 miliárd eur. Obchodná bilancia sa udržala už desiaty mesiac v pozitívnych číslach, tentoraz s prebytkom 391,7 milióna eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa však prebytok zmenšil o takmer 134 miliónov eur.



Najviac obchodovanou triedou v slovenskom zahraničnom obchode boli stroje a prepravné zariadenia, ktoré tvorili 63,6 % celkového vývozu a 47,9 % celkového dovozu.



Tradične najväčším obchodným partnerom pre slovenských exportérov zostáva EÚ, do ktorej smerovalo 77,1 % hodnoty októbrového vývozu. Dovoz z členských štátov EÚ tvoril 63,6 %. Vývoz do EÚ sa medziročne zvýšil o 2,6 % a dovoz vzrástol o 4,4 %. Výraznejšie oživenie nastalo pri exporte do nečlenských krajín EÚ, ktorý vzrástol o 8,6 %. Bol to len druhý a zároveň najvyšší medziročný rast v tomto roku. Dovoz z týchto krajín stúpol o 7,6 %.



S členskými štátmi EÚ mala Slovenská republika prebytok obchodnej bilancie vo výške takmer 1,7 miliardy eur. Naopak, obchodovanie s krajinami mimo Európskej únie skončilo so schodkom približne 1,3 miliardy eur.



V súhrne za január až október 2024 sa vývoz v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 znížil o 2,5 % na 89,2 miliardy eur. Dovoz klesol o 1,9 % na 85,5 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 3,7 miliardy eur. Za rovnaké obdobie minulého roka bolo vyššie o 652,1 milióna eur.



Za január až september 2024 sa podľa spresnených údajov znížil medziročne vývoz o 3,3 % na 78,8 miliardy eur a dovoz sa znížil o 2,8 % na 75,5 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 3,3 miliardy eur. V rovnakom období minulého roka skončila bilancia zahraničného obchodu s prebytkom v objeme viac ako 3,8 miliardy eur.