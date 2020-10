Bratislava 2. októbra (TASR) - Slováci vlani skonzumovali 2,8 kilogramu kávy na obyvateľa, teda o 22 % menej ako v rekordnom roku 2014. Informoval o tom Štatistický úrad SR pri príležitosti tohtotýždňového Medzinárodného dňa kávy.



Dlhodobo sa podľa štatistikov spotreba na Slovensku pohybuje na úrovni 3,05 kg na obyvateľa (10-ročný priemer). Najvyššiu spotrebu kávy dosiahlo Slovensko v roku 2014, a to 3,6 kg tejto plodiny na obyvateľa. Najmenej, 1,4 kg kávy skonzumovali obyvatelia Slovenska v roku 1990.



ŠÚ SR priblížil, že káva je jedným z najobľúbenejších nápojov na svete. Podľa údajov statista.com v rokoch 2018/2019 sa na celom svete spotrebovalo viac ako 165 miliónov vriec kávy (jedno vrece je 60 kg) pri medziročnom náraste o 4,4 %.



Kým pred desiatimi rokmi 250 gramov (g) praženej kávy stálo v slovenských obchodoch v priemere 2,01 eura, vlani sme zaplatili už 3,01 eura. Cena 100-gramového balenia instantnej kávy s kofeínom vzrástla z 3,8 eura v roku 2009 na minuloročných 4,2 eura. Vlani bolo možné objednať si šálku kávy espresso (7 g) v kaviarňach na Slovensku v priemere za 1,2 eura.



ŠÚ SR spresnil, že na Slovensko sa doviezlo vlani 40 700 ton kávy v hodnote 179,4 milióna eur. Medziročne sa dovezený objem znížil o takmer 8 % a v porovnaní s rokom 2015 viac ako o 10 %. Najviac kávy dovezenej na Slovensko v súhrne za posledných päť rokov pochádzalo z Nemecka, Poľska, Českej republiky, Maďarska a Talianska.



Celkový vývoz kávy zo Slovenska dosiahol vlani 32 000 ton, čo predstavovalo takmer 159 miliónov eur. Medziročne sa množstvo vyvezenej kávy zvýšilo približne o 3 %. Krajinou číslo jeden, kam smerovalo za posledných päť rokov zo Slovenska najviac praženej aj nepraženej kávy, bolo Maďarsko, nasledovalo Rakúsko, Česká republika, Poľsko a Rumunsko.



Spracovanie čaju a kávy uvádzalo podľa štatistikov minulý rok na Slovensku ako hlavnú činnosť 129 aktívnych firiem a organizácií (právnických a fyzických osôb). Súčasne sa 42 subjektov prioritne venovalo veľkoobchodu s kávou, čajom, kakaom a korením (podľa štatistického registra organizácií).



Podľa údajov Eurostatu sa do EÚ v roku 2019 doviezlo viac ako 3,1 milióna ton kávy v celkovej hodnote 7,7 miliardy eur. Najväčší objem smeroval do Nemecka, 1,1 milióna ton, nasledovalo Taliansko s 604 000 tonami a Belgicko s 301 000 tonami kávy. Objem dovozu kávy do EÚ za desať rokov narástol o 15 %. Väčšina kávy dovezenej do EÚ vlani pochádzala z Brazílie 981 000 ton, Vietnamu 736 000 ton a Hondurasu 235 000 ton kávy.



Medzinárodný deň kávy sa oslavuje 1. októbra od roku 2015 a vyhlásila ho Medzinárodná organizácia pre kávu. Tento deň okrem propagácie a oslavy tohto nápoja slúži aj k tomu, aby sa pozornosť ľudí obrátila tiež k pracovníkom a životným podmienkam tých, ktorí ju pestujú.