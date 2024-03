Štatistický úrad: Slovenská ekonomika skončila rok 2023 s rastom 1,1 %

Bratislava 7. marca (TASR) - Slovenská ekonomika ukončila rok 2023 s rastom nad 1 %, avšak bol to najpomalší rast od roku 2013, ak sa neberie do úvahy pokles v roku 2020. V súhrne za celý rok 2023 hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol o 1,1 % (v stálych cenách, sezónne neočistený). Nominálny objem v bežných cenách dosiahol necelých 122,2 miliardy eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Za rok 2023 rástli výkony všetkých štruktúr ekonomiky. Hrubá pridaná hodnota (podľa výrobnej metódy) medziročne vzrástla o 3,7 %, po dlhom čase sa jej medziročné zvýšenie prejavilo vo všetkých 10 sledovaných skupinách odvetví.



Najvýznamnejší vplyv mal jednoznačne rast priemyslu o 5,7 %. Kľúčové odvetvie ekonomiky sa tak pozbieralo po útlme v roku 2022. V štruktúrach priemyslu rozhodujúco vzrástla výroba dopravných prostriedkov o viac ako 22 % a výroba koksu a ropných výrobkov bola vyššia o takmer 10 %. Objem pridanej hodnoty vôbec prvýkrát prekročil v bežných cenách hranicu 100 miliárd eur. Druhý najväčší pozitívny vplyv na rast ekonomiky mal rast pridanej hodnoty v obchode, doprave, ubytovaní so stravovaním o 5,3 %, ako aj v stavebníctve o 8,2 %.



Podľa výdavkovej metódy mal tlmiaci účinok na celkový výsledok rastu ekonomiky výrazný pokles domáceho dopytu o 5 %, čo bolo spôsobené najmä poklesom konečnej spotreby v domácnostiach. Spotreba v domácnostiach počas roka 2023 medziročne klesla o 2,5 %, čo bol najväčší prepad za posledných takmer 30 rokov. Žiadna doterajšia kríza, ani finančná či pandemická, nedokázala donútiť domácnosti šetriť tak ako vysoká inflácia. Na celoročnej úrovni v mínusových hodnotách zostali aj výdavky vo verejnej správe a v neziskových inštitúciách.



Z domáceho dopytu si pozitívny vplyv udržali iba investície vyjadrené tvorbou hrubého fixného kapitálu, ktoré za rok medziročne vzrástli o 9,6 %. Bol to najvyšší dosiahnutý rast od roku 2015.



Celkovému výkonu ekonomiky pomohol najmä pozitívny vývoj v zahraničnom obchode. Nakoľko bol rast vývozu rýchlejší ako rast dovozu, saldo zahraničného obchodu sa opäť dostalo do plusových hodnôt. Jeho hodnota dosiahla za rok 2023 v bežných cenách objem takmer 1,5 miliardy eur.