Slovenský export v apríli medziročne vzrástol o 6,3 % na 9 miliárd eur

Bratislava 7. júna (TASR) - Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov vyviezol v apríli tovar v hodnote deväť miliárd eur pri medziročnom raste o 6,3 %. Nárast vývozu bol najvyšší od júna 2023. Hodnota dovozu sa zvýšila o 4,4 % na 8,5 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu tak bolo aktívne v objeme 465,8 milióna eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok o 172,5 milióna eur. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo vo štvrtom mesiaci tohto roka medziročný nárast až deväť z nich. Podstatný vplyv na vývoj slovenského vývozu mala najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu Stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezených strojov a prepravných zariadení po troch mesiacoch vykázala opäť medziročný rast na úrovni takmer 4 %.



Hodnota dovezeného tovaru bola medziročne vyššia prvýkrát v tomto roku. Ovplyvnil to najmä takmer 21-percentný nárast hodnoty dovezených rôznych priemyselných výrobkov, kam patria napríklad zobrazovacie panely, sedadlá a plastové výrobky.



V štruktúre dovozu vykázalo medziročný nárast sedem z desiatich tried. Nárast celkového dovozu najviac ovplyvnilo najmä zvýšenie hodnoty importu v triede Rôzne priemyselné výrobky. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 20,9 %. Najviac obchodovaná trieda v zahraničnom obchode SR boli Stroje a prepravné zariadenia s podielom 61,9 % na celkovom vývoze a 48,7 % na celkovom dovoze.



Do členských štátov EÚ smerovalo 78,6 % vývozu SR a dovoz z nich tvoril 66,9 %. Vývoz do členských štátov EÚ v apríli medziročne vzrástol o 9,1 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa zvýšil o 7,2 %. Vývoz do nečlenských krajín EÚ medziročne klesol o 3,1 % a dovoz z týchto krajín bol nižší o 0,8 %.



Za prvé štyri mesiace tohto roka sa vývoz medziročne znížil o 3,7 % na 35,1 miliardy eur a dovoz sa znížil o 7,2 % na 33 miliárd eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2,2 miliardy eur. Za rovnaké obdobie minulého roka bolo o 1,2 miliardy eur nižšie.