Slovenský priemysel klesol len o 0,6 %, zabrala výroba automobilov

Bratislava 9. februára (TASR) - Priemyselná produkcia Slovenska vlani klesla o 0,6 %. V období od finančnej krízy v roku 2009, keď priemysel zaznamenal dvojciferný prepad, došlo k medziročným poklesom celkovo trikrát. Aktuálny vlaňajší pokles bol však nižší ako v rokoch 2022 a 2020, uviedol v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Z celkovo 15 sledovaných priemyselných odvetví malo medziročne nižší výkon až desať. Poklesy jednotlivých štruktúr priemyslu dosiahli od 1 % do 22,4 %. Priemysel najvýznamnejšie potiahol dole 8,9-percentný pokles výroby výrobkov z gumy a plastu a viac ako 22-percentný prepad výroby počítačových výrobkov. K celkovému výsledku prispel aj takmer desaťpercentný pokles vo výrobe drevených a papierových výrobkov a 7,8-percentné zníženie v ostatnej výrobe a inštalácii strojov.



Hoci celý priemysel medziročne klesol, najvýznamnejší vplyv mali rasty dvoch odvetví, ktoré stlmili a takmer vykryli pokles viacerých, aj podielovo významnejších odvetví priemyslu. Išlo o kľúčovú výrobu dopravných prostriedkov, ktorá vykázala 4,9-percentný nárast. Bol to jej najvyšší rast od roka 2018. Priemyslu pomohla aj o 7,4 % vyššia výroba elektrických zariadení.



V decembri minulého roka priemyselná produkcia v medziročnom porovnaní prakticky stagnovala, keď pokles predstavoval len 0,1 %. Bolo to ôsmykrát počas roka 2023, keď priemysel podal nižší výkon ako v rovnakom mesiaci roka 2022.



Vývoj v štruktúrach priemyslu bol podľa štatistického úradu naďalej rozkolísaný, medziročne nižší výkon zaznamenalo celkovo osem z 15 sledovaných odvetví. Najpodstatnejší vplyv na priemyselnú výrobu v poslednom mesiaci roka mal takmer 20-percentný rast výroby elektrických zariadení a výrazne tak pomohol udržať výkon priemyslu na približne rovnakej úrovni ako v decembri 2022.